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兩個月前全城2/3泡水　威尼斯運河今乾涸「貢多拉船」擱淺岸邊

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▲威尼斯近日遭逢低潮，全城運河乾涸。（圖／路透）

▲威尼斯近日遭逢低潮，全城運河乾涸。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

義大利水都威尼斯近日遭逢低潮，全城的運河幾乎乾涸，許多遊客必搭的貢多拉船無法行駛，當地居民的交通也受阻。威尼斯在幾年前也陸續出現過幾次低潮的情況，而氣象專家更預測，未來幾天水位也不會回升，代表這次威尼斯的乾患情況仍會繼續。

▲威尼斯河水乾涸，貢多拉船也無法行駛。（圖／路透）

▲威尼斯河水乾涸，貢多拉船也無法行駛。（圖／路透）

根據BBC報導，由於威尼斯遭逢極端低潮，導致水位大幅下降，甚至一度降到海平面以下45公分，全城的運河也乾涸只剩泥濘，許多船隻就這樣擱淺在岸邊，無法划行。義大利政府表示，受害最嚴重的地區是聖保羅（San Polo）和聖十字（Santa Croce）的河道，這些地方已經乾到幾乎無法運行，不但觀光收益減少，以船隻為主要交通工具的居民們也受到嚴重影響。

▲威尼斯去年底遭逢水患，水位飆高。（圖／路透）

▲威尼斯去年底遭逢水患，水位飆高。（圖／路透）

威尼斯在去年11月時才遭到水災，最高水位竟高達1.87公尺，全城有三分之二都泡在水裡，不但知名地標聖馬可廣場（St. Marks Square）被迫關閉，海水也漫進歷史遺跡聖馬可大教堂（Saint Marco Basilica）內，導致教堂內珍貴的馬賽克瓷磚、古老磚牆都遭到鹽水腐蝕，當時政府估計花了10億歐元（約新台幣332億）投入救災。

水都威尼斯位在北義大利潟湖群島中，身為文藝復興重鎮和歷史悠久的古都，因此從17世紀起就是全球的觀光盛地。由於地形的關係經常面臨水災，加上遊客過多影響生活品質，目前僅剩5萬多人住在威尼斯。

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