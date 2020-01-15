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美中第一階段協議台灣時間凌晨簽署　川普劉鶴將共進午餐

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▲▼美國總統川普與中國副總理劉鶴。（圖／路透社）

▲美國總統川普（右）與中國副總理劉鶴（左）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美中即將於15日上午11時30分（台灣時間16日零時30分）在白宮簽署第一階段貿易協議，主要圍繞中國承諾2年內購買價值近2000億美元的美國商品，以削減美國2018年對中國約4200億美元的貿易逆差，屆時將由美國總統川普、中國國務院副總理劉鶴代表簽署長達86頁的文件。據了解，在簽署儀式過後，2人會接著共進午餐。

綜合路透、紐約時報等外媒報導，美中達成第一階段協議也宣告18個月來的關稅爭端休戰。消息人士透露，北京政府將在未來2年購買價值約800億的美國工業產品，包括飛機、汽車、汽車零件、農業機械、醫療器械等，農產品採購增加約莫320億美元，另增購約500億美元的能源產品及320億美元的服務業產品。

儘管此次協議內容可能對農民、飛機製造商波音、汽車製造商等美國業者來說是好事，但Leuthold Group首席投資策略師波森（Jim Paulsen）認為，中方採購不太可能出現根本性轉變，甚至不期待這些目標將會轉變成為現實。另有分析師也指出，500億美元能源產品及320億美元農產品的採購門檻都太高，不太可能實現。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）上周表示，協議文件將於15日公開。至於加徵關稅方面，財長梅努欽（Steven Mnuchin）14日表示，美方關稅政策將會繼續執行，直到第二階段貿易協議完成為止。

►中美貿易協議內容流出：中方2年內進口「2000億美元產品」
►中美第一階段貿易協議「進入雙語翻譯階段」　內容增「半年1次對話機制」

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