墨國21歲毒梟「亡靈女神」遭軍警突襲！頸部中彈淌血瀕死畫面曝光

▲墨西哥最大販毒集團「哈利斯科新時代」的21歲女性領導人、「亡靈女神」艾絲克維爾（María Guadalupe López Esquivel）遭軍警擊殺。（圖／翻攝Twitter@Cuervo3B）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥最大販毒集團「哈利斯科新時代」有一名女性領袖，是年僅21歲的艾絲克維爾（María Guadalupe López Esquivel），又被稱為「亡靈女神」（La Catrina），去年10月發動埋伏，殺害14名警察。她10日在米卻肯州遭警方與軍隊突襲，激烈槍戰後頸部受傷，最後疑似因失血過多死亡，生前最後畫面在社群媒體上瘋傳。

Cuando te enfrentas ejército frontal

Últimos momentos de la Catrina pic.twitter.com/8mGVK892Qb — max (@Mhuerta41434856) January 13, 2020

根據畫面，艾絲克維爾癱軟坐在地上，頸部中彈，臉部與身上都有血跡，呼吸急促又困難。其他釋出影片顯示，一名士兵在旁邊不斷安撫，表示醫療人員就快要到了。

米卻肯州（Michoacán）警方證實，10日針對發起攻擊，毒梟也開槍射擊警察與士兵。最後他們查獲、沒收大批武器與彈藥，逮捕6名男性槍手，1名女性嫌犯已經死亡。網友大多揣測，女子身受重傷以後因失血過多喪命。

La catrina se puso los calzones del amor... Debio ponerse los antibalashttps://t.co/itIVWnYRfR pic.twitter.com/rxb3wOJDbw — Cuervo (@Cuervo3B) January 12, 2020

《每日郵報》報導，許多關於突擊行動的影片12日開始在社群媒體上流傳，其中一段畫面顯示，女性嫌犯受傷躺在擔架上，大腿上有一個亡靈節（Day of the Dead）「卡特里娜骷髏頭」（Catrina）的刺青，正是艾絲克維爾最著名的特徵。因此，外界認定死者就是「亡靈女神」。

據了解，艾絲克維爾是墨國最大販毒集團「哈利斯科新時代」（Jalisco New Generation Cartel）的領袖之一，去年10月在米卻肯州阿圭拉（Aguililla）發動埋伏，槍殺14名警察，導致9人受傷。她10日與綽號「M2」的領導人費爾南德斯（Fernández）在同一座城市開會，卻在與軍警槍戰以後喪命。

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