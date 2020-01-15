西班牙化工廠大爆炸！「濃黑蘑菇雲」蓋天空　1死8傷30萬居民受影響

▲西班牙塔拉戈納（Tarragona）一間石化工廠爆炸，當地政府發出「化學緊急狀態警告」。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

西班牙東北部塔拉戈納（Tarragona）一間石化工廠14日晚間發生大爆炸，造成1人死亡，至少8人受傷的慘劇。爆炸發生時，巨大聲響遠至數公里外都能聽聞，火焰直達天空數百公尺，從現場畫面看來彷彿遮蔽鄰近街區，化工廠上方冒出蘑菇狀濃煙。當局發出「化學緊急狀態警告」，呼籲鄰近30萬民眾緊閉門窗待在室內，並關閉鄰近鐵路系統，封閉部分道路。

Ahora mismo en #Tarragona

¿Qué esta pasando? Alguien que informe por favor! pic.twitter.com/AY15XF1ppH — Laura Presicce (@laura_presicce) January 14, 2020

據La Vanguardia報導，消防部門證實，西班牙唯一環氧乙烷製造商Iqoxe的一座處理易燃化學物環氧乙烷（ethylene oxide）的工廠，在當地時間14日晚間6點半左右發生爆炸，起因疑似為化學事故。由於事發地鄰近加泰羅尼亞自治區塔拉哥納市的首府塔拉哥納市，當地政府立即派出8隊消防隊前往救援，共有超過20輛消防車、11輛緊急醫療車及一架直升機參與救災。

Earlier this evening a massive explosion and fire occurred at a chemical plant in the Spanish port city of #Tarragona . 1 person died and 8 were injured.#España #Cataloniapic.twitter.com/WsqtgIROyL — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) January 15, 2020

當地民眾表示，爆炸聲在幾公里外都能聽見，連窗戶的玻璃都因此震顫，火焰和黑煙自化工廠上方冒出，幾乎遮蓋整個天空。當局一度呼籲附近民眾緊閉門窗待在室內，所幸民防部門不久後補充「空氣中並沒有有毒物質」，隨後也縮小爆炸影響範圍，目前只有卡諾娃（La Canonja）及維拉塞卡（Vilaseca）兩地區的居民須緊閉門窗留在室內，以策安全。

加泰隆尼亞內政部長布奇（Miguel Buch）證實，由於鄰近建築物因爆炸衝擊波而倒塌，一人因此喪命，此外還有至少8人受傷，1人失蹤。西班牙總理佩德羅（Pedro Sanchez）則在事故後立即指示，須對災區提供「必要支援」。