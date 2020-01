西班牙化工廠大爆炸！「濃黑蘑菇雲」蓋天空　1死8傷30萬居民受影響

▲西班牙塔拉戈納(Tarragona)一間石化工廠爆炸,當地政府發出「化學緊急狀態警告」。(圖/路透,下同)

實習記者陳妙津/綜合報導

西班牙東北部塔拉戈納(Tarragona)一間石化工廠14日晚間發生大爆炸,造成1人死亡,至少8人受傷的慘劇。爆炸發生時,巨大聲響遠至數公里外都能聽聞,火焰直達天空數百公尺,從現場畫面看來彷彿遮蔽鄰近街區,化工廠上方冒出蘑菇狀濃煙。當局發出「化學緊急狀態警告」,呼籲鄰近30萬民眾緊閉門窗待在室內,並關閉鄰近鐵路系統,封閉部分道路。

據La Vanguardia報導,消防部門證實,西班牙唯一環氧乙烷製造商Iqoxe的一座處理易燃化學物環氧乙烷(ethylene oxide)的工廠,在當地時間14日晚間6點半左右發生爆炸,起因疑似為化學事故。由於事發地鄰近加泰羅尼亞自治區塔拉哥納市的首府塔拉哥納市,當地政府立即派出8隊消防隊前往救援,共有超過20輛消防車、11輛緊急醫療車及一架直升機參與救災。

Earlier this evening a massive explosion and fire occurred at a chemical plant in the Spanish port city of #Tarragona . 1 person died and 8 were injured.#España #Cataloniapic.twitter.com/WsqtgIROyL