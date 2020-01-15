參院審理川普彈劾「最快7日內啟動」！　眾院今表決送交彈劾條款

▲美國總統川普如今面對「濫用職權」與「妨礙國會調查」2項指控。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普彈劾案迄今仍躺在眾議院，眾院議長裴洛西現已表示，眾院15日會進行投票，提名出席審訊的眾院彈劾代理人（impeachment managers），並把彈劾文送交參院。參院共和黨領袖麥康諾也表示，川普彈劾審判最快會在7日內展開。

綜合CNN、紐約時報等外媒報導，這場投票是啟動參院審判彈劾的初步程序，也正式把彈劾案自眾院轉至參院。

事實上，15日進行投票的時間點，是裴洛西（Nancy Pelosi）與民主黨議員們進行閉門會議後所做的決定，但眾院彈劾代理人最終由誰擔任，她並沒有告知黨內人士；外界推測，領導彈劾調查的情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）及司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）都是極有可能的人選。

▲眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi） 。（圖／路透）

面對川普彈劾案，麥康諾（Mitch McConnell）表示，若眾院真的在15日送交彈劾文，本周就能進行陪審團宣誓儀式等程序，而正式實質審訊最快將於21日登場。據了解，宣誓主持彈劾審判的人將會是最高法院首席法官羅伯茲（John Roberts），時間點將落在16日或17日。

在民主黨14日的黨團會議中，謝安達曾向參加會議的民主黨人提到，屆時眾院彈劾代理人將會陳述觀點，川普的法律團隊也會做出陳述，接著參議員們會有機會提問。報導指出，在彈劾審判當中，屆時將會有100名參議員擔任陪審團角色。

目前白宮正在討論是否要把川普在眾院的親密盟友納入辯護團隊，包括資深眾議員柯林斯（Doug Collins）、俄亥俄州議員吉姆喬丹（Jim Jordan）及德州議員雷克里夫（John Ratcliffe）。但參院共和黨領導人許多人認為，這並不是一個有實質效益的作法。

這將是美國史上第三次有總統再參議院接受彈劾審判。依據美國彈劾程序，眾議院通過彈劾條款後，相當於在法律上「起訴」被告，隨後參議院會在最高法院首席大法官的主持下進行審理，由眾議院選出的一組彈劾管理人擔任檢察官角色，而參議院則擔當陪審團角色。

但外界認為，川普被定罪的可能性趨近於零，因為參院是由執政黨共和黨所掌控，加上總統免職必須獲得參院三分之二以上的票數，所以川普下台的機率並不高。

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