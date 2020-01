墨西哥市中心放滿數百雙「紅鞋子」　抗議每天有10名女性被殺

▲墨西哥市中心廣場被放滿紅鞋,人權組織籲關注女性暴力。(圖/路透,下同)

記者康心禹/綜合報導

墨西哥人權組織12日在首都墨西哥城市中心廣場內示威,呼籲公眾關注針對女性的暴力事件,現場堆放了數百雙紅色女鞋,包括高跟鞋、運動鞋、長筒靴等。墨西哥每天約有10名女性被殺,卻不到10%的此類案件有成功破案。

綜合外媒報導,示威者遊行到國家故宮門外時,把5對紅鞋子放在入口處,並呼喊口號:「不要再多1人被殺!」

藝術家艾琳娜·喬維特(Elina Chauvet)表示,她是一名藝術家,使用藝術來抗議和爭取該國婦女的福祉,「這些紅色鞋子象徵淌出來的血,也是表達愛的一種藝術方式。」而她的姐姐也是家庭暴力案中的受害者之一。

墨西哥近幾個月已經有一連串以關注女性暴力為主題的示威活動,在其中一項活動中,數千名女子蒙上眼,一起高唱女權主義歌曲《A Rapist in Your Path》。

根據統計,墨西哥2018全年共發生3662起女性的兇殺案,現任總統羅培茲·歐布拉多(AndrésManuelLópezObrador)上台後,雖然承諾大力打擊罪案,但2019年的數字未見顯著改善。

