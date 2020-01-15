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墨西哥市中心放滿數百雙「紅鞋子」　抗議每天有10名女性被殺

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▲墨西哥城市中心廣場放滿紅鞋，人權組織籲關注女性暴力。（圖／路透）

▲墨西哥市中心廣場被放滿紅鞋，人權組織籲關注女性暴力。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

墨西哥人權組織12日在首都墨西哥城市中心廣場內示威，呼籲公眾關注針對女性的暴力事件，現場堆放了數百雙紅色女鞋，包括高跟鞋、運動鞋、長筒靴等。墨西哥每天約有10名女性被殺，卻不到10%的此類案件有成功破案。

綜合外媒報導，示威者遊行到國家故宮門外時，把5對紅鞋子放在入口處，並呼喊口號：「不要再多1人被殺！」

▲▼墨西哥城市中心廣場放滿紅鞋，人權組織籲關注女性暴力。（圖／路透）

藝術家艾琳娜·喬維特（Elina Chauvet）表示，她是一名藝術家，使用藝術來抗議和爭取該國婦女的福祉，「這些紅色鞋子象徵淌出來的血，也是表達愛的一種藝術方式。」而她的姐姐也是家庭暴力案中的受害者之一。

墨西哥近幾個月已經有一連串以關注女性暴力為主題的示威活動，在其中一項活動中，數千名女子蒙上眼，一起高唱女權主義歌曲《A Rapist in Your Path》。

根據統計，墨西哥2018全年共發生3662起女性的兇殺案，現任總統羅培茲·歐布拉多（AndrésManuelLópezObrador）上台後，雖然承諾大力打擊罪案，但2019年的數字未見顯著改善。

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