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人權觀察：中國欺壓人權　數十年來最粗暴

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▲▼ 大陸鎮暴警察。（圖／達志影像／美聯社）

▲鎮暴警察駐守香港一間購物中心。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

總部在美國紐約的「人權觀察」今天表示，中國利用經濟及外交力量在全球保護人權的體制上執行歷來「最密集的攻擊」；此言引來中國官員憤怒回應。

法新社報導，「人權觀察」（Human Rights Watch）在年度報告中提出上述主張。這份報告由「人權觀察」執行主任羅思（Kenneth Roth）在聯合國紐約總部公布，他原本要在香港發表，但他兩天前被拒入境。

「人權觀察」指責中國國家主席習近平的政府監看著「中國數十年來所見最粗暴、最無孔不入的鎮壓行動」，包括在新疆省建立「夢魘般的監視系統」。

「人權觀察」表示，為了閃避全球要中國政府負起責任的努力，北京當局明顯採取更多行動去破壞自20世紀中葉以來捍衛人權的國際機構。

羅思在這份652頁的報告中表示：「北京長期在國內壓制批評，現在中國政府正試圖在世界其他地方擴大審查。」

「若沒有人提出異議，北京的行動就預示了一個反烏托邦未來，將無人可逃脫中國審查，國際人權系統也會弱到無法檢驗政府的鎮壓。」

羅思於1月12日在香港機場被拒入境，當局的理由是「人權觀察」教唆香港的民主運動人士。羅思表示，這個說詞很可笑，「對香港人民來說是侮辱」，中國政府是怕萌發於香港的本土運動擴散到整個中國大陸。

羅思結束發表報告的記者會時，遭到中國駐聯合國代表團官員邢繼盛抗議，他說「人權觀察」的報告充滿「偏見和捏造」，「我們完全抵制報告內容」。

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