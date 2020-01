王立強收陸商「劇本」截圖首曝光！　要他謊稱受民進黨「邱毅仁」利誘

▲ 王立強投誠澳洲政府,自爆干預台灣2020大選。(圖/翻攝自The Age)

記者陳宛貞/綜合外電報導

自稱共諜的王立強(Wang Liqiang)據傳在利誘之下依照中國商人孫天群及台灣國民黨副秘書長蔡正元提供的「劇本」,謊稱遭民進黨收買。日前有截圖爆出孫分別與王立強及蔡正元對話的紀錄,10日澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)研究員周安瀾(Alex Joske)更在推特上首度曝光孫將講稿傳給王的紀錄。

周安瀾10日在推特上傳3張截圖顯示,孫天群向王立強說明,自己「受國民黨委託」,接著將自己與蔡正元的對話截圖傳給王立強,再將他擬好的聲明稿傳給他,期間曾幾度通電話。而孫傳給王的對話截圖正是孫與蔡的對話記錄,顯示蔡正元承諾會讓北京當局撤回對王立強的通緝,且會安排台商替他還清債務。

Later, Sun Tianqun sends Wang a screenshot of his conversation with Tsai. Then Sun sends Wang a scripted statement. 孫天群把他跟蔡正元對話的截圖發給王立強,然後孫把他寫的聲明稿發給王。 pic.twitter.com/QG6V8r57Tg