王立強收陸商「劇本」截圖首曝光！　要他謊稱受民進黨「邱毅仁」利誘

▲ 王立強投誠澳洲政府，自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者陳宛貞／綜合外電報導

自稱共諜的王立強（Wang Liqiang）據傳在利誘之下依照中國商人孫天群及台灣國民黨副秘書長蔡正元提供的「劇本」，謊稱遭民進黨收買。日前有截圖爆出孫分別與王立強及蔡正元對話的紀錄，10日澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員周安瀾（Alex Joske）更在推特上首度曝光孫將講稿傳給王的紀錄。

周安瀾10日在推特上傳3張截圖顯示，孫天群向王立強說明，自己「受國民黨委託」，接著將自己與蔡正元的對話截圖傳給王立強，再將他擬好的聲明稿傳給他，期間曾幾度通電話。而孫傳給王的對話截圖正是孫與蔡的對話記錄，顯示蔡正元承諾會讓北京當局撤回對王立強的通緝，且會安排台商替他還清債務。

Later, Sun Tianqun sends Wang a screenshot of his conversation with Tsai. Then Sun sends Wang a scripted statement. 孫天群把他跟蔡正元對話的截圖發給王立強，然後孫把他寫的聲明稿發給王。 pic.twitter.com/QG6V8r57Tg — Alex Joske (@alexjoske) January 10, 2020

截圖中孫傳給王的「講稿」此前從未透過媒體曝光，放大後可辨識出內文如下：

「立強好，請將我們今天電話中詳細闡述，關於你在澳洲被台灣民進黨操縱的以下內容，全部過程敘述一下，錄一個視頻發我，以便我幫助向心及你本人澄清事實，還世人有關此次間諜案事實真相。

錄製視頻內容如下：

我起初只是想單純編一個間諜故事解決自己在澳洲申請到政治避難初衷，後來到台灣民進黨受邱毅仁先生指派的人與我在澳洲見面後，並要求我通過媒體爆料說：自2017年開始用網軍介入台灣選舉，在2018年台灣9合1選舉及2020總統大選參選人韓國瑜政治獻金2000萬元，此人承諾我待台灣2020總統大選完成後，台灣民進黨保證會給我一大筆錢，還安排好在澳洲政治避難申請或去台灣定居。

關於向心只是見過一二次面的一般朋友，我之所以拉向心夫婦成為間諜共犯，主要是我身邊最有錢，最有社會地位的人只認識他們夫婦，為了自己編造的間諜故事更加完美，才編造出向心夫婦是我間諜上線的一個謊言，在此，對向總及家人表示歉意。」

文稿指出，孫要求王錄影供稱，自己是和受「邱毅仁先生」指派的人會面後，依照對方要求出面爆料，但目前無法確認這名邱毅仁先生是否就是民進黨秘書長邱義仁。另一方面，國民黨文傳會主委程美華10日對此事出面指控，媒體刊登孫與王及蔡的對話截圖「是經過修正的，實際不是這樣的內容」。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。