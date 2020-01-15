50萬人待撤離！菲律賓火山「隨時可能爆發」　災民絕望：將變一無所有

▲ 塔爾火山12日噴出火山灰，預告一場更大規模的噴發。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓首都馬尼拉以南僅65公里外的全球最小活火山塔爾（Taal）12日下午起噴出高溫蒸氣及大量火山灰，至少造成1人死亡及3人受傷。塔爾火山目前瀕臨爆發，周遭近50萬居民都在危險範圍內，已經被當局下令撤離。

塔爾火山13日持續噴發熾熱熔岩，火山閃電照亮高聳入雲的火山灰。火山爆發影響周圍約18公里範圍内的民眾，使當局展開近50萬人的大規模疏散行動，目前已有1.3萬人撤到八打雁及甲米地的避難所。

由於缺乏交通工具且能見度太低，部分民眾還無法脫離被火山灰覆蓋的村莊，還有一些民眾拒絕離開家園。專家警告，塔爾本周隨時都有可能爆發，導致數十萬人被迫逃命；且當噴發強度達到5級，產生的地震很可能在湖中引發海嘯。

巴萊特（Balete）市長馬拉利特（Wilson Maralit）說明，目前面臨的問題是，居民因火山噴發感到恐慌，希望回家拯救豬隻和羊群，「我們正試圖阻止他們返回並警告，火山隨時可能再次爆發。」

當地居民克拉羅（Irene de Claro）表示，十分擔心還在阿岡西約鎮（Agoncillo）的父親，「我父親失蹤了，我們也不知道房子出了什麼事，因為火山灰已經覆蓋到我們的膝蓋。屋裡很黑，我們離開的時候地面還不斷搖晃。我們好像很可能再也回不去了，變得一無所有。」

►塔爾火山達爆發臨界點！火山灰狂噴…「灰白世界」如死城 急撤3萬居民

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。