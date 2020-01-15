達美航空引擎出包「返航洩油」洛杉磯6所學校遭殃至少60傷

▲美國達美航空（Delta Air Lines）一架波音客機洩油導致至少60人受傷，其中包含學童。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架波音777-200的89號班機14日中午出發前往上海，才剛起飛就發生引擎問題，必須立即折返洛杉磯國際機場，途中發生洩油，影響5所小學與1所高中，包含許多學生在內至少60人受傷送醫。航空公司表示，這是達到安全登陸重量的正常程序。

達美航空一架波音客機14日中午過後不久起飛，預計飛往上海，但卻出現引擎問題，需要盡速返回洛杉磯機場。航空公司表示，「飛機洩油以後已經安全著陸，這（洩油）是達到安全著陸重量的正常步驟的一部分」，也正與機場當局、消防部門保持密切聯繫，關注傷患與後續處理問題。

據了解，飛機洩油影響了6所學校，包括5所小學與1所高中，導致至少60人受傷，其中包括許多學生。洛杉磯消防局局長弗格森（Sean Ferguson） 表示，影響最嚴重的是洛杉磯國際機場東方19英里（大約30.5公里）的公園大道小學（Park Avenue Elementary），20名學童與11名大人輕傷。

CNN報導，被燃料澆淋到的人們已用肥皂與水清潔、處理，受影響的學校實施了短暫的避難行動，但沒有疏散校內人員。洛杉磯學校警察局的警長佩洛茲（Rudy Perez）表示，同仁們把一些長袍發送給孩子，讓學童可以換掉髒污衣服。公園大道小學的5年級學生吉蒂（Justin Guiti）表示，他全身都被燃料噴道，一名朋友的眼睛也被沾到了，「有水滴下來，我以為那是彩虹，我抬頭看，卻發現是汽油。」





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