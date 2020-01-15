用酸溶解後的隕石宛如花生醬　澳洲發現70億年前星塵顆粒

▲ 澳洲隕石中發現地球上最古老70億歲太陽前物質，科學家期待能了解更多星星的起源。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

地球上最古老的固態物質可能有70億歲！科學家在週一公布，50年前墜落在澳洲穆契生鎮（Murchison）的隕石裡，含有40個星塵顆粒，檢測發現它們的生成年代約介於50到70億年前，最老的顆粒甚至比太陽、地球還有整個太陽系形成老上25億歲。

1969年墜落到澳洲維多利亞州（Victoria state）穆契生鎮上的隕石。隕石中發現的物質誕生在太陽系形成前，因此被稱為「太陽前物質」（presolar grains），當一顆星星死去，這些物質就會產生，而透過這些痕跡，科學家能夠建構星星的歷史。

美國芝加哥菲爾德博物館（Field Museum）館長赫克（Philipp Heck）表示，這項研究的困難程度「就像在乾草堆中找一根細針」，因為要將隕石中的所有物質分解到最細才能進一步檢測。研究人員形容用酸類溶解後的隕石，就像「一坨爛掉的花生奶油」。

赫克表示，「有些人認為星星一直穩定的在生成，但感謝這些新發現的物質，我們有直接的證據證明70億年前有一波星星誕生嬰兒潮。」研究地球上最古老物質可以讓我們知道星星、人體中碳原子，甚至是空氣裡氧氣的起源，有了這些星塵顆粒，我們能夠追溯太陽生成前的物質。

▼將隕石中所有物質分解到最細才能觀察到太陽前物質。（圖／路透）