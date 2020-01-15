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美貿易代表：中美對降低關稅未達共識　彭博指「大選後才會談」

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▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲中國國務院副總理劉鶴抵達華府，與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽見面。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）14日發表聯合聲明指出，美國與中國在第一階段的貿易協定中，並未就「降低關稅」部分達成共識。美國媒體報導，要等到大選後才會實施，但梅努欽否認時程安排與大選有關。

路透社報導，美中第一階段貿易協定預計15日在白宮簽屬，屆時除了詳述中國將購買的美國產品和服務的機密附件外，會公開所有內容。

萊特海澤和梅努欽也在聲明中表示，「目前美國與中國就降低關稅一事沒有任何口頭或是書面的協議，也沒有協議未來會降低，任何有關此事的謠傳都是絕對錯誤的」。

《彭博》則在報導中指出，一名知情人士透露，目前美國對價值數十億中國商品加徵關稅的措施可能會一直維持到總統大選結束之後，而任何減低關稅的措施都將取決與北京是否有遵守第一階段的貿易協定。據了解，在協議中也沒有明定降關稅的日期，這是因為川普想要觀察北京是否能遵守。

不過，梅努欽否認這個時程排定是跟大選有關，他強調，「這些關稅將會持續到第二階段協議簽署，如果總統快速進入到第二階段，他就會考慮降低關稅，跟選舉無關。」

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