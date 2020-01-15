新影片曝！烏航班機先後遭伊朗「兩枚飛彈攻擊」　折返失敗後墜毀

記者錢玉紘／綜合報導

烏克蘭航空公司（Ukraine International Airlines）編號PS752班機在本月8日從伊朗德黑蘭機場起飛後沒多久墜毀，當局在11日終於承認是疏失誤擊。《紐約時報》再度曝光新的影片，可以看到連續兩枚飛彈往客機方向發射，該班機一度試圖折返，但最後仍墜毀。

紐時報導指出，飛彈是從距離該班機約12公里的軍事基地發射的，連續兩次，中間相隔大約23秒，報導推斷，第一枚飛彈導致班機的通訊設備故障。而班機被第二枚飛彈擊中之後，並沒有立刻就墜機，一度試圖折返回機場，但幾分鐘後就爆炸墜毀，造成176人喪命。

紐時也確認，該影片是從伊朗軍事基地附近的一棟建築物頂樓拍攝的。伊朗軍方先前將矛頭指向人為疏失，是因為將該班機誤認為是敵人的飛機，才導致意外發生，但有分析認為，該班機從得黑狼機場起飛後，路線一切正常，同時間大約還有19架飛機起飛。

這支新影片被上傳到YouTube，但上方的日期明顯可以看出是「2019」，紐時認為，這可能是因為其使用的是波斯日曆，而不是公曆，事發的2020年1月8日換算後是波斯日曆第10個月的第18天。



伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在14日指出，將會全面徹查此事，雖然擊落該班機並非刻意，但已是不可原諒的錯誤。路透社報導指出，伊朗當局已經就此事進行逮捕，但目前不清楚人數。

而伊朗在隱瞞了3才承認失誤，激怒了許多民眾，引發大規模抗議，在首都德黑蘭和其他10幾個城市中都有示威，抗議的學生高聲喊道，「我們的敵人就在這裡（伊朗），他們卻騙我們說是美國！」

▼烏航客機墜毀，伊朗人民上街抗議政府並哀悼罹難者。（圖／達志影像／美聯社）