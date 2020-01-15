　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新影片曝！烏航班機先後遭伊朗「兩枚飛彈攻擊」　折返失敗後墜毀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者錢玉紘／綜合報導 

烏克蘭航空公司（Ukraine International Airlines）編號PS752班機在本月8日從伊朗德黑蘭機場起飛後沒多久墜毀，當局在11日終於承認是疏失誤擊。《紐約時報》再度曝光新的影片，可以看到連續兩枚飛彈往客機方向發射，該班機一度試圖折返，但最後仍墜毀。

紐時報導指出，飛彈是從距離該班機約12公里的軍事基地發射的，連續兩次，中間相隔大約23秒，報導推斷，第一枚飛彈導致班機的通訊設備故障。而班機被第二枚飛彈擊中之後，並沒有立刻就墜機，一度試圖折返回機場，但幾分鐘後就爆炸墜毀，造成176人喪命。

紐時也確認，該影片是從伊朗軍事基地附近的一棟建築物頂樓拍攝的。伊朗軍方先前將矛頭指向人為疏失，是因為將該班機誤認為是敵人的飛機，才導致意外發生，但有分析認為，該班機從得黑狼機場起飛後，路線一切正常，同時間大約還有19架飛機起飛。

這支新影片被上傳到YouTube，但上方的日期明顯可以看出是「2019」，紐時認為，這可能是因為其使用的是波斯日曆，而不是公曆，事發的2020年1月8日換算後是波斯日曆第10個月的第18天。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在14日指出，將會全面徹查此事，雖然擊落該班機並非刻意，但已是不可原諒的錯誤。路透社報導指出，伊朗當局已經就此事進行逮捕，但目前不清楚人數。

而伊朗在隱瞞了3才承認失誤，激怒了許多民眾，引發大規模抗議，在首都德黑蘭和其他10幾個城市中都有示威，抗議的學生高聲喊道，「我們的敵人就在這裡（伊朗），他們卻騙我們說是美國！」

▼烏航客機墜毀，伊朗人民上街抗議政府並哀悼罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）PS752客機墜毀，伊朗人民上街抗議政府並哀悼罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
東區捕獲「素顏超大咖天后」　0偽裝逛街真實近況曝光
石碇祕潭「浮籠裹屍」　男子環抱幼童…揭未婚生女釀變態父愛
羅智強：吳斯懷若辭不分區叫我跪都可　黃暐瀚、虎哥紅眼眶
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美貿易代表：中美對降低關稅未達共識　彭博指「大選後才會談」

美國學者分析「蔡英文勝選」　2原因狂拿817萬票：台灣擊敗民粹主義

新影片曝！烏航班機先後遭伊朗「兩枚飛彈攻擊」　折返失敗後墜毀

美空軍駐防伊拉克基地　再遭多枚火箭彈攻擊

哈利梅根「退出王室」逍遙新生活　賭盤唱衰：5年內離婚機率高

川普彈劾文15日送參議院？　民主黨透露：眾院即將表決

「找水駱駝」威脅水資源！澳洲動用直升機空中射殺　5天殺5000頭

小孩國籍引殺機！台男殺害陸妻「棄屍泰國海邊」　手腳綁電纜塞進旅行袋

飛彈擊落烏克蘭客機後　伊朗首度宣布「逮捕一些人」

黎巴嫩等7國欠聯合國會費「喪失投票權」　美國欠費還能投票原因曝光

翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

天降蘿蔔！他們空投2000kg蔬菜 挨餓岩袋鼠荒蕪地見食緊握狂嗑

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

王嘉爾挽井柏然手走紅毯　歐陽娜娜西裝..趙麗穎黑紗各有風格

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

以您們為榮！黑鷹殉職將士移柩啟靈　民眾路邊高舉國旗致敬：戰士辛苦了

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

花16年建保護區！遭澳洲野火燒毀 她擁受傷袋鼠崩潰：牠們就像家人

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

美貿易代表：中美對降低關稅未達共識　彭博指「大選後才會談」

美國學者分析「蔡英文勝選」　2原因狂拿817萬票：台灣擊敗民粹主義

新影片曝！烏航班機先後遭伊朗「兩枚飛彈攻擊」　折返失敗後墜毀

美空軍駐防伊拉克基地　再遭多枚火箭彈攻擊

哈利梅根「退出王室」逍遙新生活　賭盤唱衰：5年內離婚機率高

川普彈劾文15日送參議院？　民主黨透露：眾院即將表決

「找水駱駝」威脅水資源！澳洲動用直升機空中射殺　5天殺5000頭

小孩國籍引殺機！台男殺害陸妻「棄屍泰國海邊」　手腳綁電纜塞進旅行袋

飛彈擊落烏克蘭客機後　伊朗首度宣布「逮捕一些人」

黎巴嫩等7國欠聯合國會費「喪失投票權」　美國欠費還能投票原因曝光

雷皓明／死刑是社會安全網的最後手段嗎

在台南成立南部辦公室　洪秀柱：為台南鄉親服務

快訊／台鐵「七堵-南港」誤點1小時！　通勤族崩潰：車上好熱…

瘋電影／魯邦三世 The First　世界第一大盜

美股漲跌互見 　台指期開盤下跌22點

洛磯亞瑞納多交易可望成真　紅雀多名潛力成交易籌碼

舒子晨中空緊貼人夫！　正宮「看到動作」火大怒嗆：不覺得太過分了嗎？

陳學聖曝：只有韓國瑜知道真實民調數字！意外爆「做民調內幕」

萬華分屍案兇嫌「坎坷身世曝光」　從小遭繼母家暴…多次被關嘆：不要再進去了

立院龍頭「堃昌配差不多了」　綠委：總統不用出面啦！大家也知道怎麼選

翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！

國際熱門新聞

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

澳洲駱駝搶水　直升機射殺5000頭

台男殺害陸妻「棄屍泰國海邊」

影片曝！烏航班機遭伊朗兩枚飛彈攻擊

選手比賽時踹狗　UA：中止合約

美軍駐伊拉克基地　再遭火箭彈攻擊

英賭盤：哈利梅根5年內離婚率高

搭香港快運航空　日女遭強制驗孕

正妹模特懸崖邊自拍　墜30m谷亡

恐怖女傭煮飯摻「經血+尿液+口水」

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

美學者：蔡英文成功擊敗民粹主義

民主黨：川普彈劾文將送參議院

世衛：武漢肺炎有限度人傳人

更多熱門

相關新聞

飛彈擊落客機　伊朗宣布進行逮捕

飛彈擊落客機　伊朗宣布進行逮捕

伊朗軍方8日誤擊落一架烏克蘭客機，導致全機176人死亡，不但引起國際社會譴責，國內也爆發反彈示威聲浪。伊朗當局14日首次宣布，針對誤擊事件逮捕了應負擔相關責任的「一些人」，但未說明具體人數；另外，伊朗當局還以非法集會為由，拘捕約30名示威人士。

美軍基地被伊朗飛彈炸翻　內部照片首曝光

美軍基地被伊朗飛彈炸翻　內部照片首曝光

伊朗示威者逼哈米尼下台　目擊者：警察開槍了

伊朗示威者逼哈米尼下台　目擊者：警察開槍了

黑鷹殉職將士聯合公祭！　韓國瑜花籃致意：天不永年

黑鷹殉職將士聯合公祭！　韓國瑜花籃致意：天不永年

伊朗奧運銅牌女將宣布出走

伊朗奧運銅牌女將宣布出走

關鍵字：

烏克蘭航空空難墜機伊朗

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

《女兵》鄭亞2月夏威夷甜嫁「交往6年日男友」

林志玲「2貼心暖舉」招待放浪兄弟來台！

蔣萬安擊落吳怡農！在地人曝2關鍵：深綠都投他

男遭女同學奪貞操　讀法律系後告贏了

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

士官爸難過情關！女兵自殺前曾打給家人

高雄山區1男1女「車內輕生」！竟是飛指部士官、女兵

快訊／大樂透頭獎台中1人獨得！可拿2億4753萬元

亡國與亡黨　韓國瑜

便秘3年！她肚子爆脹…「搖一搖還有水」醫傻：末期了

網酸「小燈泡知道媽媽不好所以提早離開」　炎亞綸怒了

翁滋蔓肉纏闊少！沒工作「一整年都出國玩」

希澈認愛後首面對鐵粉「一對上眼就說抱歉」

更多

最夯影音

更多
翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！

翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！
最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

天降蘿蔔！他們空投2000kg蔬菜 挨餓岩袋鼠荒蕪地見食緊握狂嗑

天降蘿蔔！他們空投2000kg蔬菜 挨餓岩袋鼠荒蕪地見食緊握狂嗑

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

王嘉爾挽井柏然手走紅毯　歐陽娜娜西裝..趙麗穎黑紗各有風格

王嘉爾挽井柏然手走紅毯　歐陽娜娜西裝..趙麗穎黑紗各有風格

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面