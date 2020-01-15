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美國學者分析「蔡英文勝選」　2原因狂拿817萬票：台灣擊敗民粹主義

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文與賴清德勝選。（圖／記者李毓康攝）

記者錢玉紘／綜合報導

總統蔡英文在上周的大選中高票勝出，打敗國民黨總統候選人韓國瑜，取得連任，美國政治學學者南樂（Lev Nachman）就撰文分析這場選戰，他認為，民進黨與蔡英文成功動員了年輕選民，再加上強調國家認同，成功打敗對手韓國瑜。

南樂現為美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）政治學博士候選人，主要專攻台灣政治，他13日在美國「外交政策」（Foreign Policy）發表標題為「台灣選民如何擊敗民粹主義」（Taiwan’s Voters Show How to Beat Populism）的文章。內文提到，在東亞的民主國家中，台灣拒絕了民粹主義，至少目前是如此。

文中指出，2018年選舉時，親中國的國民黨籍市長候選人韓國瑜在選戰中勝出，隨後成了台灣最受歡迎的親中派政治人物，儘管只當了市長幾個月，他仍代表國民黨參與總統選戰，對抗現任總統蔡英文。

而在去年5月，受到九合一大選的挫敗的影響，蔡英文的支持率低於35%，但在選前一個月已經翻轉，蔡支持率達51%，而韓只有29%。在上周六，蔡英文已比對手多得了260多萬票，順利連任，在美國和英國等歐美國家都無法對抗民粹主義的情況下，台灣是如何做到的？

作者認為，「動員」（mobilization）是台灣打敗民粹威脅的一個關鍵，蔡的勝利不一定是其代表的意識形態勝出。文中指，蔡政府和民進黨成功動員了超過200萬的選民出來投票，對比上次選舉投票率僅有66%，這此有將近75%，「蔡英文的秘訣在於，他們說服了足夠的『首投族』出來投票，可能都是年輕選民」。

▲▼ 2020總統蔡英文開票之夜,民進黨總部支持者。（圖／記者李毓康攝）

而在本次選舉中，香港對整體選戰的影響有待評估，但絕對是民進黨動員年輕捲民策略中的關鍵之一。在台灣的每次選舉中，統獨都是主要議題，民進黨多次提到香港，讓年輕的選民感覺這是場攸關生死的奮戰，而「拒絕一國兩制」是蔡英文表達支持台灣主權最有效率的方式。相對來說，韓國瑜在捍衛台灣主權或是守護台灣民主方面，就沒有成功說服選民他能做得比蔡英文更好。

另外，韓的「懷舊民族主義」並沒有讓年輕人感到安全，年輕人感覺他更想重回過去的「光輝歲月」，而非保護年輕人想看到的台灣新樣貌，這個策略也許成功動員了比較年長、親中派的選民，但年輕人卻認為這是一個不重視台灣當今價值的政治人物。

▲▼韓國瑜總統大選後銷假首日回高雄市府上班。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜總統大選後回高雄市府上班。（圖／記者翁進忠攝）

而蔡英文的勝出還取決於許多國內的因素，包含她重新定位成，與年輕人更有聯結，從原本的「跛腳鴨總統」變成全台最酷的政治人物，也展現出致力保護與捍衛台灣的決心，一年多來，她以「貓咪鐵娘子」的形象著稱，在許多YouTube頻道亮相，贏回年輕選民的心。

從美國和英國的例子來看的話，川普在2016年競選期間採取了很多民粹主義政策和口號，但投票率大致與2012年相同，英國首相強生在去年雖然贏得多數席次，但投票率卻低於2017年，在英美兩國，年輕人都是投票率最低的族群。

而在台灣，年輕人則是強力動員，而韓國瑜也成為民進黨動員年輕人的最佳藉口，韓的民粹牌失敗，再加上香港情勢，讓民進黨有更好的理由，說服擔心中國侵略的選民，最終「鐵娘子」打敗了「政治強人」，尤其在國家認同的關鍵議題上更是大幅超越。

南樂在文末提到，韓國瑜和他的民粹主義並不會就此消失，他仍有500多萬選民的支持，並將重回高雄，繼續吸引更多支持者。國民黨的領導階層如何回應「韓粉」，以及韓國瑜是否能繼續保持其支持度，都是台灣是否能長期對抗民粹主義的關鍵。

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關鍵字：

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