美國學者分析「蔡英文勝選」　2原因狂拿817萬票：台灣擊敗民粹主義

▲蔡英文與賴清德勝選。(圖/記者李毓康攝)

記者錢玉紘/綜合報導

總統蔡英文在上周的大選中高票勝出,打敗國民黨總統候選人韓國瑜,取得連任,美國政治學學者南樂(Lev Nachman)就撰文分析這場選戰,他認為,民進黨與蔡英文成功動員了年輕選民,再加上強調國家認同,成功打敗對手韓國瑜。

南樂現為美國加州大學爾灣分校(University of California, Irvine)政治學博士候選人,主要專攻台灣政治,他13日在美國「外交政策」(Foreign Policy)發表標題為「台灣選民如何擊敗民粹主義」(Taiwan’s Voters Show How to Beat Populism)的文章。內文提到,在東亞的民主國家中,台灣拒絕了民粹主義,至少目前是如此。

文中指出,2018年選舉時,親中國的國民黨籍市長候選人韓國瑜在選戰中勝出,隨後成了台灣最受歡迎的親中派政治人物,儘管只當了市長幾個月,他仍代表國民黨參與總統選戰,對抗現任總統蔡英文。

而在去年5月,受到九合一大選的挫敗的影響,蔡英文的支持率低於35%,但在選前一個月已經翻轉,蔡支持率達51%,而韓只有29%。在上周六,蔡英文已比對手多得了260多萬票,順利連任,在美國和英國等歐美國家都無法對抗民粹主義的情況下,台灣是如何做到的?

作者認為,「動員」(mobilization)是台灣打敗民粹威脅的一個關鍵,蔡的勝利不一定是其代表的意識形態勝出。文中指,蔡政府和民進黨成功動員了超過200萬的選民出來投票,對比上次選舉投票率僅有66%,這此有將近75%,「蔡英文的秘訣在於,他們說服了足夠的『首投族』出來投票,可能都是年輕選民」。





而在本次選舉中,香港對整體選戰的影響有待評估,但絕對是民進黨動員年輕捲民策略中的關鍵之一。在台灣的每次選舉中,統獨都是主要議題,民進黨多次提到香港,讓年輕的選民感覺這是場攸關生死的奮戰,而「拒絕一國兩制」是蔡英文表達支持台灣主權最有效率的方式。相對來說,韓國瑜在捍衛台灣主權或是守護台灣民主方面,就沒有成功說服選民他能做得比蔡英文更好。

另外,韓的「懷舊民族主義」並沒有讓年輕人感到安全,年輕人感覺他更想重回過去的「光輝歲月」,而非保護年輕人想看到的台灣新樣貌,這個策略也許成功動員了比較年長、親中派的選民,但年輕人卻認為這是一個不重視台灣當今價值的政治人物。

▲韓國瑜總統大選後回高雄市府上班。(圖/記者翁進忠攝)

而蔡英文的勝出還取決於許多國內的因素,包含她重新定位成,與年輕人更有聯結,從原本的「跛腳鴨總統」變成全台最酷的政治人物,也展現出致力保護與捍衛台灣的決心,一年多來,她以「貓咪鐵娘子」的形象著稱,在許多YouTube頻道亮相,贏回年輕選民的心。

從美國和英國的例子來看的話,川普在2016年競選期間採取了很多民粹主義政策和口號,但投票率大致與2012年相同,英國首相強生在去年雖然贏得多數席次,但投票率卻低於2017年,在英美兩國,年輕人都是投票率最低的族群。

而在台灣,年輕人則是強力動員,而韓國瑜也成為民進黨動員年輕人的最佳藉口,韓的民粹牌失敗,再加上香港情勢,讓民進黨有更好的理由,說服擔心中國侵略的選民,最終「鐵娘子」打敗了「政治強人」,尤其在國家認同的關鍵議題上更是大幅超越。



南樂在文末提到,韓國瑜和他的民粹主義並不會就此消失,他仍有500多萬選民的支持,並將重回高雄,繼續吸引更多支持者。國民黨的領導階層如何回應「韓粉」,以及韓國瑜是否能繼續保持其支持度,都是台灣是否能長期對抗民粹主義的關鍵。