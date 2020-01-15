「一個中國」讓台灣人倒胃！蔡英文︰不會拿主權談判，中國應尊重

▲蔡英文總統成功連任。（圖／記者李毓康攝）

記者錢玉紘／綜合報導

總統蔡英文在勝選後接受英國廣播公司BBC採訪，她呼籲中國應該要尊重台灣擁有獨立主權的事實，不應該再繼續激化威脅。她也認為，自己勝選後，北京可能會對台灣施加更多的壓力，因此她將努力讓台灣經貿關係更多元化，並加強台灣自身防禦能力。

蔡英文在勝選後首度接受外媒專訪，BBC報導以「總統說，中國應向台灣展示尊重」（China needs to show Taiwan respect, says president）為標題，文中提到，蔡英文堅持，擁有自治政府的台灣，不會拿主權來當作談判籌碼，「我們不需要宣稱自己是個獨立的國家，我們已經是個獨立的國家了，我們稱自己為中華民國，台灣」。

近年來，中國堅持「一個中國」概念，並藉此作為與台灣有經貿往來的前提。但是，蔡英文認為，她的勝選恰巧就證明了「一個中國」概念有多令台灣人倒胃口，以及其對台灣定位相當模糊，「現在情況已經改變了，這樣模糊不清的定義已經無法達到原本的目的」。

蔡英文也認為，真正改變的是中國，過去三年多來，大家看到的是中國不斷在激化威脅，派出軍艦和戰機經過台灣，「同時，這樣的事情也發生在香港，大家都感受到威脅是真的，也越來越嚴重了」。

報導提到，蔡總統認為，台灣的利益不能只靠空話來達成，還必須要對現實，尤其是大量向她湧來的年輕人民意，「我們必須要有獨立的身分，我們是一個屬於自己的國家，所以如果有任何違背這個想法的事情，我們都會站出來說不接受。我們是成功的民主國家，有發展良好的經濟，我們值得中國的尊重」。

不過，蔡英文也指出，她展現出了克制的態度，例如她並沒有提到要正式宣示主權，包含修改憲法或改國旗，這是部分民進黨人的心聲。中國也曾威脅會將此舉當作動用武力的理由，她認為，這3年多來，台灣一直告訴中國的就是，維持現狀已經是個非常友好的態度。

最後，蔡英文也表示，她明白因為自己的勝選，北京會對台灣施加更多壓力，為了回應這樣的情勢，她正努力讓台灣的貿易關係更多樣化，促進國內經濟，特別是鼓勵在中國建廠的台商考慮遷回來。她也不排除可能會有戰爭，因此必須準備好，發展自身防衛能力，台灣也一直努力做到這點，「侵略台灣對中國來說，也會付出很大的代價」。