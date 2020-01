「一個中國」讓台灣人倒胃！蔡英文︰不會拿主權談判，中國應尊重

▲蔡英文總統成功連任。(圖/記者李毓康攝)

記者錢玉紘/綜合報導

總統蔡英文在勝選後接受英國廣播公司BBC採訪,她呼籲中國應該要尊重台灣擁有獨立主權的事實,不應該再繼續激化威脅。她也認為,自己勝選後,北京可能會對台灣施加更多的壓力,因此她將努力讓台灣經貿關係更多元化,並加強台灣自身防禦能力。

蔡英文在勝選後首度接受外媒專訪,BBC報導以「總統說,中國應向台灣展示尊重」(China needs to show Taiwan respect, says president)為標題,文中提到,蔡英文堅持,擁有自治政府的台灣,不會拿主權來當作談判籌碼,「我們不需要宣稱自己是個獨立的國家,我們已經是個獨立的國家了,我們稱自己為中華民國,台灣」。

近年來,中國堅持「一個中國」概念,並藉此作為與台灣有經貿往來的前提。但是,蔡英文認為,她的勝選恰巧就證明了「一個中國」概念有多令台灣人倒胃口,以及其對台灣定位相當模糊,「現在情況已經改變了,這樣模糊不清的定義已經無法達到原本的目的」。

蔡英文也認為,真正改變的是中國,過去三年多來,大家看到的是中國不斷在激化威脅,派出軍艦和戰機經過台灣,「同時,這樣的事情也發生在香港,大家都感受到威脅是真的,也越來越嚴重了」。

報導提到,蔡總統認為,台灣的利益不能只靠空話來達成,還必須要對現實,尤其是大量向她湧來的年輕人民意,「我們必須要有獨立的身分,我們是一個屬於自己的國家,所以如果有任何違背這個想法的事情,我們都會站出來說不接受。我們是成功的民主國家,有發展良好的經濟,我們值得中國的尊重」。

不過,蔡英文也指出,她展現出了克制的態度,例如她並沒有提到要正式宣示主權,包含修改憲法或改國旗,這是部分民進黨人的心聲。中國也曾威脅會將此舉當作動用武力的理由,她認為,這3年多來,台灣一直告訴中國的就是,維持現狀已經是個非常友好的態度。

最後,蔡英文也表示,她明白因為自己的勝選,北京會對台灣施加更多壓力,為了回應這樣的情勢,她正努力讓台灣的貿易關係更多樣化,促進國內經濟,特別是鼓勵在中國建廠的台商考慮遷回來。她也不排除可能會有戰爭,因此必須準備好,發展自身防衛能力,台灣也一直努力做到這點,「侵略台灣對中國來說,也會付出很大的代價」。