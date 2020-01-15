川普彈劾文15日送參議院？　民主黨透露：眾院即將表決

▲推遲近1個月後，川普彈劾案本周有望送入參議院。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普彈劾案延宕近1個月，民主黨消息人士透露，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已經在黨內閉門會議中，建議眾議院於15日進行表決，將彈劾案送交至聯邦參議院展開審理程序。

根據《紐約時報》報導，不願公開姓名的知情人士透露，裴洛西在14日上午與眾院民主黨團的閉門會議中，詳細說明了計畫於15日採取行動，任命一組參與參議院審理的眾議院控方代表，即「彈劾管理人」（Impeachment Manager）。

除非計畫有變，否則按照裴洛西的時間表，眾院選出的彈劾管理人將於當地時間15日稍晚，儀式性地將彈劾文從眾院議事廳送交至參議院，正式提出彈劾審理程序，但裴洛西尚未公開彈劾管理人的人選。眾議員於去年12月18日通過川普彈劾條款，但延宕至今仍未進入下一階段。

報導指出，這將會是美國歷史上，第三次有總統再參議院接受彈劾審判。另依據美國彈劾程序，眾議院通過彈劾條款後，相當於在法律上「起訴」被告，隨後參議院會在最高法院首席大法官的主持下進行審理，由眾議院選出的一組彈劾管理人擔任檢察官角色，而參議院則擔當陪審團角色，必須取得100名參議員中超過三分之二的贊成票，才能真正將總統解職。

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