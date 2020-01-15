「找水駱駝」威脅水資源！澳洲動用直升機空中射殺　5天殺5000頭

▲南澳州派出直升機搭載槍手，射殺5000頭野生駱駝。（示意圖／Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

澳洲南部地區乾旱嚴重，確有上萬頭野生駱駝在內陸漫遊，與當地原住民爭搶稀缺水資源。南澳州（South Australia）地方官員14日表示，當局派出直升機搭載槍手，從空中射殺野生駱駝，5天內已經射殺5000頭。

法新社報導，南澳州西北部的「阿南古之地」（Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, APY）住有2300位原住民，當地原住民領袖表示，屬於外來種的駱駝數量龐大，因為長年高溫、乾旱，經常與當地居民爭搶飲水和食物，闖入村莊破壞基礎設施，並且造成用路人安全。

阿南古之地行政主管金恩（Richard King）表示，為期5天的補殺行動已經告一段落，共有5000頭駱駝被射殺，他感謝各地動物保育團體的關注，但強調在南澳州這片地球上最乾燥、偏遠的地區，外界對於非原生種野生動物仍有許多誤解。

金恩解釋，當地原生動植物不難熬過長期乾旱，但對於駱駝這種外來物種而言卻不同，且虛弱的駱駝經常受困於水坑中死亡，反而污染了當地人與野生動物賴以為生的珍貴水源。

在當地，駱駝被視為是一種「害蟲」，因為牠們會污染水資源，破壞當地植物，且幾乎每天都在覓食。金恩強調，「作為土地的管理者，我們必須保護當地社區寶貴的水資源，並將當地老幼居民、原生動植物的生命擺在首位。」

報導指出，駱駝於1840年代首次被引入澳洲，協助人們探索寬廣的澳洲內陸沙漠，在隨後的60年中，當局一共從印度進口引進多達2萬頭駱駝。如今，澳洲已經擁有世界上數量最多的野生駱駝，官方估計約有超過一百萬頭駱駝在內陸沙漠生活。

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