16歲高中女遇害44年　警挖墳比對DNA找到「變態兇嫌」

▲美國警方。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者魯斯濱／綜合報導

美國警方近日宣布偵破一樁於1976年發生在伍德裏奇 (Woodridge)的命案，當時芳年16歲的女高中生莫勒(Pamela Maurer)失蹤遇害，經過長達44年漫長的努力追踪調查，終於透過科技，繪製出了嫌犯樣貌，經和嫌疑人屍體比對DNA後，發現數據吻合。

莫勒當時在離開朋友住處後去麥當勞買飲料，卻在隔日被一名工人發現陳屍於當地楓樹大道（Maple Avenue）路邊。這位女學生在死前曾遭到兇嫌性侵和勒死，但隨後受限於偵辦科技限制，成為懸案。

杜佩琪郡伊利諾州州檢察官辦公室(DuPage County States Attorney Office)表示，兇嫌名為林達爾(Bruce Lindahl)，在當年犯案時為23歲，住在奧羅拉市(Aurora)。

杜佩琪郡州檢察官柏林(Robert Berlin)指出，當時法醫已確認莫勒死因，但卻一直無法找到任何該案的另外線索，也沒有兇嫌的有關資訊。

2001年，相關調查人員曾試著使用新的科技設備，成功製作出了該案犯罪嫌疑人的DNA族譜，然後將這些資訊輸入DNA索引系統進行比對，不過當年仍舊是無法發現兇嫌身份。

2019年，調查人員要求一家科技公司對該案的兇嫌證據，進行一系列先進的DNA檢測與分析，其中包括兇嫌的眼睛顏色、頭髮顏色、膚色以及臉型等，再從這些獲得資料組出嫌犯的「合成圖」。

最終經過努力，檢方終於找出林達爾就是該案兇嫌，然而林達爾其實早在1981年，因刺殺一名18歲少年修伯爾(Charles Huber)時意外受傷，最終因流血過多身亡。去年11月，檢方將早已死亡的林達爾屍體挖出，採集相關基因證據後，再與當年犯罪現場蒐集到的DNA數據進行比對，結果發現數據互相吻合。

當地警方13日表示，林達爾1981年死亡後，在其家中發現了多張女性照片，可能還有其他受害者。杜佩琪郡州檢察官辦公室希望有任何線索者，撥打舉報熱線(630)407-8107或萊爾警察局(630)271-4252。