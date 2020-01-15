1270萬訂閱數美妝YouTuber拍片坦言「我是跨性別者」　1天瀏覽破千萬

▲Nikkie和許多巨星合作。（圖／翻攝自ig／@nikkietutorials）

實習記者崔子柔／綜合報導

荷蘭25歲的彩妝網紅Nikkie de Jager（普遍以Nikkie Tutorials較為熟知）13日發表一支17分鐘的影片，向粉絲說明他跨性別者的身分，該影片在一天內已有超過1300萬瀏覽次數。

化妝師Nikkie已經在網路上進行10年的彩妝課程，他原本並不想出櫃，但最近有人威脅他要向媒體說出他的身分，便決定自己向粉絲公開。

Nikkie在影片中提到，他一直不想過被貼上標籤的生活，但這次說出來就可以得到真正的自由了，「我知道自己被生在一個錯誤的身體，我是跨性別者。」

他說，「我是Nikkie Tutorials，我是Nikkie，我就是我，不需要標籤，但硬要放的話，對，我是跨性別者，不過不管怎樣，我依然是我」。

不少粉絲、藝人都在推特上公開支持他，同是跨性別者的YouTuber 尼基塔．潔根（Nikita Dragun）說：「跨性別者很美，我以你為榮，我懂這有多困難，你不知道有多少人受到你的啟發和幫助，我就是其中一個。」

TRANS IS BEAUTIFUL @NikkieTutorials i am so proud of u! i know how hard it is. to see u out and living ur truth has brought me to tears! u don’t know how many people ur inspiring and helping by sharing ur story. i am one of them! she said WOMAN. https://t.co/SoUOndNw7U — Nikita Dragun (@NikitaDragun) 2020年1月13日

▲Nikkie的決定讓好友以他為榮。（圖／翻攝自推特／@NikitaDragun）



▼許多網友替Nikkie開心。（影／翻攝自youtube）