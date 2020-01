1270萬訂閱數美妝YouTuber拍片坦言「我是跨性別者」　1天瀏覽破千萬

▲Nikkie和許多巨星合作。(圖/翻攝自ig/@nikkietutorials)

實習記者崔子柔/綜合報導

荷蘭25歲的彩妝網紅Nikkie de Jager(普遍以Nikkie Tutorials較為熟知)13日發表一支17分鐘的影片,向粉絲說明他跨性別者的身分,該影片在一天內已有超過1300萬瀏覽次數。

化妝師Nikkie已經在網路上進行10年的彩妝課程,他原本並不想出櫃,但最近有人威脅他要向媒體說出他的身分,便決定自己向粉絲公開。

Nikkie在影片中提到,他一直不想過被貼上標籤的生活,但這次說出來就可以得到真正的自由了,「我知道自己被生在一個錯誤的身體,我是跨性別者。」

他說,「我是Nikkie Tutorials,我是Nikkie,我就是我,不需要標籤,但硬要放的話,對,我是跨性別者,不過不管怎樣,我依然是我」。

不少粉絲、藝人都在推特上公開支持他,同是跨性別者的YouTuber 尼基塔.潔根(Nikita Dragun)說:「跨性別者很美,我以你為榮,我懂這有多困難,你不知道有多少人受到你的啟發和幫助,我就是其中一個。」

TRANS IS BEAUTIFUL @NikkieTutorials i am so proud of u! i know how hard it is. to see u out and living ur truth has brought me to tears! u don’t know how many people ur inspiring and helping by sharing ur story. i am one of them! she said WOMAN. https://t.co/SoUOndNw7U