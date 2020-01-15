香檳漲到3900元美國庶民喝不起　法國酒商改攻亞洲市場

▲香檳產於法國香檳地區，是一種按照嚴格的法律規定釀造的葡萄氣泡酒。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普對法國在2019年通過的「數位服務稅」（Digital Service Tax, DST）法案不滿，近日有消息指出，將針對香檳、氣泡酒等酒類飲品加徵100％的關稅，來做為第一波反擊數位服務稅的手段。對酒類飲品的進口、銷售商而言，這是繼2019年10月川普為了抗議歐盟補貼空中巴士，對非氣泡類的歐洲葡萄酒加徵關稅後，再一次的重傷。

根據《路透社》報導，雖然業者已自行吸收了10月加徵的25％關稅，但如果關稅提高到100％，將會無法負荷，這是自美國從1920年到1933年的禁酒令以後，對酒商構成的最大威脅。

美國最大的葡萄酒零售商Benchmark Wine Group的執行長戴維·帕克（David Parker）表示，如果川普真的開始執行關稅報復，到時候一支70美元（約台幣2100元）的香檳可能會漲到130美元（約台幣3900元）。

▲法國在2019年7月開始徵收「數位稅」。（圖／路透）

美國是法國最大的外貿市場，每年進口7.7億美元（約台幣231億元）的葡萄氣泡酒，如果價​​格上漲而造成疲軟，法國生產商可能會將目標轉往亞洲和南美州，出售這些酒類產品。

全國飲料進口商協會的主席羅伯特·托比亞森（Robert Tobiassen）表示，由於川普政府繼續將關稅視為貿易政策的關鍵，因此幾乎沒辦法避免關稅的提高，往後可能還會實施更多的關稅政策。