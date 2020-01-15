只需要動手轉發推特　日本富豪前澤友作送網友「10億紅包」

▲日本時尚網購平台ZOZOTOWN創辦人前澤友作，發起社會實驗將發出10億日幣。（圖／路透社）

記者范姜士航／綜合報導

有錢人的快樂，就是這麽樸實無華且枯燥，日本知名電商平台ZOZO創辦人、億萬富豪前澤友作(Yusaku Maezawa)舉辦了一場社會實驗，將從推特中有轉推文章並追蹤他的網友中，隨機選出1000人，每位贈送100萬日幣，總共預計會送出10億日幣的紅包，用來了解中獎的人會不會因為這筆錢感到幸福。

2019年底，日本億萬富豪前澤友作再推特上發布消息，表示自己會進行一場社會實驗，自2019年12月31日到2020年1月7日止，有追蹤他並轉發這篇貼文的網友，會從中隨機選出1000人，每個人100萬日圓，總計將送出10億，這筆錢可以隨意使用，只需要定期回答如何使用這筆錢就好。

在這次的實驗過程中，已經打破了推特最多轉發的紀錄，總共有468萬位用戶轉發了這條推文。前澤表示將在未來的2~3天通知得獎者，他在Youtube影片中透露，會做這個實驗是希望瞭解中獎者拿到100萬日圓後，會對中獎者的生活產生什麼影響，並期待有社會學家能一起分析結果。

前澤友作驚人之舉已經不是第一次受到矚目了，在2017年他以1.11億美元破紀錄的天價買下尚‧米榭‧巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的油畫，同時他也是spaceX創辦人美國富豪馬斯克（Elon Musk）計劃首位送上太空旅遊的旅客。

▲前澤友作以34.24億元台幣買下已故美國畫家作品，刷新紀錄。（圖／翻攝自IG）