飛彈擊落烏克蘭客機後　伊朗首度宣布「逮捕一些人」

▲烏克蘭客機剛從德黑蘭起飛，就遭軍方防空飛彈擊落。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

伊朗軍方8日誤擊落一架烏克蘭客機，導致全機176人死亡，不但引起國際社會譴責，國內也爆發反彈示威聲浪。伊朗當局14日首次宣布，針對誤擊事件逮捕了應負擔相關責任的「一些人」，但未說明具體人數；另外，伊朗當局還以非法集會為由，拘捕約30名示威人士。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）先前承諾，將會徹查擊落客機事件並懲罰失職人員。伊朗司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）14日宣布，已經針對誤擊事件「進行廣泛調查，並逮捕了一些人」，但並未透露更多細節。

伊朗上周誤擊客機前不久，才剛發射飛彈襲擊兩個有美軍駐紮的伊拉克軍事基地，以報復美軍狙殺伊朗高階將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。伊朗原本堅稱該架烏克蘭國際航空客機因機械故障墜毀，隱瞞3天後才坦承是高度戒備的防空部隊提防美軍反擊，誤將客機當成來犯敵軍。

伊朗坦承擊落客機後，民眾不滿當局蓄意隱瞞過失，包括德黑蘭在內等地爆發小規模抗爭活動。根據社群網站上流傳的影片，伊朗警方疑似朝示威民眾發射催淚瓦斯和實彈，但未經官方證實。

艾斯邁里表示，大約有30人因為「非法集會」而遭逮捕；他同時補充說，「我們對合乎法律規定的集會抱有寬容。」

伊朗革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩德（Amir Ali Hajizadeh）解釋，墜機事件發生後，軍方立刻通知政府可能擊落一架民航機，但在調查結果出爐前並未對公眾披露。哈吉薩達已經出面致歉，並稱他自己「寧願自己去死，也不願目睹整起悲劇。」

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