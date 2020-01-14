　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛彈擊落烏克蘭客機後　伊朗首度宣布「逮捕一些人」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲烏克蘭客機伊朗空難失事照。（圖／路透社）

▲烏克蘭客機剛從德黑蘭起飛，就遭軍方防空飛彈擊落。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

伊朗軍方8日誤擊落一架烏克蘭客機，導致全機176人死亡，不但引起國際社會譴責，國內也爆發反彈示威聲浪。伊朗當局14日首次宣布，針對誤擊事件逮捕了應負擔相關責任的「一些人」，但未說明具體人數；另外，伊朗當局還以非法集會為由，拘捕約30名示威人士。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）先前承諾，將會徹查擊落客機事件並懲罰失職人員。伊朗司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）14日宣布，已經針對誤擊事件「進行廣泛調查，並逮捕了一些人」，但並未透露更多細節。

伊朗上周誤擊客機前不久，才剛發射飛彈襲擊兩個有美軍駐紮的伊拉克軍事基地，以報復美軍狙殺伊朗高階將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。伊朗原本堅稱該架烏克蘭國際航空客機因機械故障墜毀，隱瞞3天後才坦承是高度戒備的防空部隊提防美軍反擊，誤將客機當成來犯敵軍。

伊朗坦承擊落客機後，民眾不滿當局蓄意隱瞞過失，包括德黑蘭在內等地爆發小規模抗爭活動。根據社群網站上流傳的影片，伊朗警方疑似朝示威民眾發射催淚瓦斯和實彈，但未經官方證實。

艾斯邁里表示，大約有30人因為「非法集會」而遭逮捕；他同時補充說，「我們對合乎法律規定的集會抱有寬容。」

伊朗革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩德（Amir Ali Hajizadeh）解釋，墜機事件發生後，軍方立刻通知政府可能擊落一架民航機，但在調查結果出爐前並未對公眾披露。哈吉薩達已經出面致歉，並稱他自己「寧願自己去死，也不願目睹整起悲劇。」

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！

ET快訊
蔣萬安9629票擊落吳怡農！在地人曝「勝選2關鍵」
士官爸難過情關！攜緋聞女燒炭雙亡　女兵生前最後一通電話曝
快訊／大樂透2億4753萬頭獎開出！1人獨得…幸運兒在台中市
蔡英文連任！基本薪資調到3萬？網嚇傻「點2重點」：別漲
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飛彈擊落烏克蘭客機後　伊朗首度宣布「逮捕一些人」

黎巴嫩等7國欠聯合國會費「喪失投票權」　美國欠費還能投票原因曝光

搭香港快運航空…日籍女乘客「遭強制驗孕」　竟是陸客惹的禍

野火燒出超濃煙霧將「繞地球一整圈」　最後再吹回澳洲天空

噁！恐怖女傭煮飯摻「經血+尿液+口水」 辯：這樣老闆才會對我好

世衛警告：武漢肺炎「有限度」人傳人　新型冠狀病毒防超級擴散

6遊客在祕魯馬丘比丘留排泄物　若確定至少得坐4年牢

快訊／克什米爾地區大雪崩！印巴兩國：至少67人死亡

野火吞噬家園沒保險！　澳洲男絕望買樂透「獨得2千萬」喜喊奇蹟

雪梨歌劇院投影致敬！感謝澳洲消防員「難以置信」的勇氣

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

EXO Chen將和圈外女友結婚！　公司證實：新娘懷孕了

特勤吳彥祖國安任務結束！　離開韓國瑜回歸保六...倒數計時

願您們一路好走！殉職將士移柩　總統率眾致敬「民眾沿路緬懷」

飛彈擊落烏克蘭客機後　伊朗首度宣布「逮捕一些人」

黎巴嫩等7國欠聯合國會費「喪失投票權」　美國欠費還能投票原因曝光

搭香港快運航空…日籍女乘客「遭強制驗孕」　竟是陸客惹的禍

野火燒出超濃煙霧將「繞地球一整圈」　最後再吹回澳洲天空

噁！恐怖女傭煮飯摻「經血+尿液+口水」 辯：這樣老闆才會對我好

世衛警告：武漢肺炎「有限度」人傳人　新型冠狀病毒防超級擴散

6遊客在祕魯馬丘比丘留排泄物　若確定至少得坐4年牢

快訊／克什米爾地區大雪崩！印巴兩國：至少67人死亡

野火吞噬家園沒保險！　澳洲男絕望買樂透「獨得2千萬」喜喊奇蹟

雪梨歌劇院投影致敬！感謝澳洲消防員「難以置信」的勇氣

一到奧運就出事？　桃田賢斗車禍需休6週還要心理治療

張鈞甯裸身淋浴…邱澤忍不住開撩！火熱KISS戀愛了

2020桃園市客家季開跑　推客家主題車站和機捷彩繪列車

小A辣被罵「想騙男人上床」公開私訊反擊！揭童年悲慘經歷：學校是地獄

花心男1妻3妾　小五女Line怒批「1隻鳥捅4個洞」…下場慘gg

大馬鑽井平台遭中國機艦「圍觀」　疑似解放軍最新「轟-6J」轟炸機

過年別斷藥！ 　慢箋「最後給藥日」落在這區間可提前領藥

新北警宣傳春節防搶、詐騙　民眾檢舉領錢車手…抓一個賺3千

「再承擔一次！」　楊鎮浯籲朱立倫擔任國民黨主席

「小丑」成時尚環保人！瓦昆菲尼克斯決定穿同一套西裝出席整個頒獎季

國際熱門新聞

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

內褲塞襪「腫一包」！21歲女性侵50女生

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

即／女王同意哈利梅根加拿大生活

MLB證實太空人「出老千」重罰1.5億

選手比賽時踹狗　UA：中止合約

正妹模特懸崖邊自拍　墜30m谷亡

世衛：武漢肺炎有限度人傳人

女大生留學紐西蘭「遭性侵尋短」校：開除

還原2hrs王室會議　哈利被父警告

臆測王室霸凌　威廉哈利聯合聲明

加國同意替哈利付安全費　網爆氣

菲律賓火山「準噴發狀態」2.4萬居民撤離

台男冷血殺妻「封眼口」塞箱丟海

更多熱門

相關新聞

美軍基地被伊朗飛彈炸翻　內部照片首曝光

美軍基地被伊朗飛彈炸翻　內部照片首曝光

伊朗8日凌晨對美軍駐伊拉克阿薩德空軍基地（Al Asad Airbase）發射飛彈，但美方在先前已接獲消息，便下令人員撤離，未造成任何傷亡，基地被炸毀的照片在13日曝光。

伊朗示威者逼哈米尼下台　目擊者：警察開槍了

伊朗示威者逼哈米尼下台　目擊者：警察開槍了

伊朗奧運銅牌女將宣布出走

伊朗奧運銅牌女將宣布出走

親伊朗民兵指揮官遇刺身亡

親伊朗民兵指揮官遇刺身亡

伊朗大學生怒喊：敵人就在這裡

伊朗大學生怒喊：敵人就在這裡

關鍵字：

烏克蘭客機伊朗美伊關係波斯灣飛安

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

翁滋蔓肉纏闊少！沒工作「一整年都出國玩」

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

翁滋蔓路邊噴慾火！闊少新歡激情動作片全被拍

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

高雄山區1男1女「車內輕生」！竟是飛指部士官、女兵

韓國瑜慘敗…熊海靈酸年輕人！焦糖哥哥反擊嗆爆

林志玲「2貼心暖舉」招待放浪兄弟來台！

嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了

翁滋蔓被逼近胯下！闊少新歡超狂身價起底

即／力挺江啟臣　蔣萬安也辭中常委

希澈認愛後首面對鐵粉「一對上眼就說抱歉」

直擊「特勤吳彥祖」酷樣當街崩壞　離開韓國瑜時間曝

《女兵》鄭亞2月夏威夷甜嫁「交往6年日男友」

韓粉造謠計票系統被植入程式　網傻眼

更多

最夯影音

更多
慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片
「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面