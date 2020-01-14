搭香港快運航空…日籍女乘客「遭強制驗孕」　竟是陸客惹的禍

圖文／鏡週刊

一位25歲的日本籍女乘客搭乘香港快運航空（Hong Kong Express Airways），欲飛往美屬塞班島（Saipan）探親，儘管事前她已經在問卷上註記未懷孕，仍被強制要求驗孕，接受測試後證明該名女乘客並未懷孕，但整個過程讓她感到「非常羞恥和沮喪」，引起議論。

根據《福斯新聞》引述《華爾街日報》報導，香港快運航空為此爭議事件道歉，並解釋從2019年2月起就對所有飛往塞班島的班機採取這項措施，以確保不違反美國《移民法》。香港快運航空對所有受到影響的人道歉，表明將中止這個做法。

美國向來吸引大批外國產婦前往待產生子，以便讓小孩一出生就有美國籍，成為美國公民。2018年，美屬塞班島所在的美國北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands），由遊客生下的孩子比當地居民生的還多！這裡之所以特別受到中國人歡迎，是因為它不需要簽證。目前美國並未禁止孕婦進入領土，但如果被發現疑似是想在美國待產生子的旅客，美國移民局官員有權拒絕其入境。

擔任塞班島州長辦公室祕書的包蒂斯塔（Kevin Bautista）指出，不只是移民問題，產婦和胎兒的健康狀況也令人憂心，懷孕後期很可能出狀況，但這樣的待產旅行，往往沒有留下任何醫療紀錄。

塞班島一直努力抑制遊客的出生率，但同時又希望保有對中國遊客有效的豁免計畫，因為中國遊客被視為對島上經濟至關重要。為此，去年塞班島向中央提出立法限制生育旅遊（birth tourism），同年10月3日，美國國土安全部門、美國海關和邊境保護局通過將免簽證旅遊時間從45天縮減為14天，並建議遊客持有遊覽群島各島嶼的來回票。



更多鏡週刊報導

中國非洲豬瘟「死1億頭豬」 供應國發大財卻藏隱憂

韓粉疑「計票系統遭植程式」 網友批輸不起截圖給中選會

【有片】黑鷹將士移柩影片曝光 國防部惹哭全台網友