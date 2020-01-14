黎巴嫩等7國欠聯合國會費「喪失投票權」　美國欠費還能投票原因曝光

▲美國對聯合國也欠費，但是還是可以享有投票權。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

黎巴嫩等7國因拖欠聯合國會費與其他款項，日前遭聯合國以《聯合國憲章》第十九條規定，「如果會員國拖欠的會費數額等於或超過前2年所應繳納的會費，它們在大會上就會失去其投票權，除非可以證明這種情況是由不可控因素造成的」剝奪大會投票權，但是除了這7國之外，美國其實也拖欠會費，但是卻沒有被聯合國剝奪投票權。

這次遭指拖欠會費的國家，除了黎巴嫩之外，還包括葉門、委內瑞拉、中非共和國、甘比亞、賴索托和東加。資料也顯示，2019年聯合國193個成員國中的146個國家繳納了預算款項，47個國家沒有繳納。

根據《法新社》報導，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）13日指出，黎巴嫩在消息公布後已經付款恢復投票權，亞美尼亞、葡萄牙、烏克蘭和印度已經全額繳納2020年度聯合國經常預算的攤款份額。

▲聯合國因為會員國拖欠費用，一度連發員工薪水都有困難。（圖／達志影像／美聯社）



聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在2019年11月指出，聯合國各會員國總拖欠費用高達20億美元（約台幣627億），截至2019年1月美國拖欠聯合國常規預算為3.8億美元（約台幣119.1億），拖欠維和費用為7.76億美元（約台幣243.2億）。

美國拖欠費用卻可以在聯合國享有投票權，同樣也是基於《聯合國憲章》第十九條規定，如果會員國拖欠會費總額達到或超過前2年應繳納費用的總和，將被取消投票權利。美國雖然是欠費最多的國家，但同樣也是繳費最多的國家，目前其欠費總額不足以受罰，因此無法被取消投票權。

英國BBC曾引用新加坡國立大學政治系助理教授莊嘉穎的評論稱，由於美國應繳會費的比重最高，其拖欠會費嚴重影響聯合國運作，拒繳會費是美國牽制聯合國、擴大自身影響力的一種手段，以促使聯合國的決議更符合其利益需要。

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