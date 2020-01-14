野火燒出超濃煙霧將「繞地球一整圈」　最後再吹回澳洲天空

▲澳洲野火火場產生大量煙塵，隨大氣氣流往東飄散。圖為2019年11月11日衛星照片。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

澳洲野火產生大量煙霧與懸浮顆粒，對全球都將造成影響。美國國家航空暨太空總署（NASA）利用衛星分析澳洲野火排放的煙塵，警告這些灰雲最終將向東方擴散，最終環繞地球一圈，返回澳大利亞的天空。

正值野火盛行季節，澳洲自去年7月下旬起遭受數十年來最嚴重的野火災害，導致全國大片土地付之一炬。截至目前，全澳洲已知有28人於大火中罹難，光在新南威爾斯州就有約3000棟房屋遭破壞，消防當局仍在努力防止火勢擴散中。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，NASA自12月下旬起開始追蹤澳洲野火產生的煙塵，至1月8日，這些煙霧已經抵達南美洲上空，造成當地空氣品質下降，改變天空顏色。

NASA表示，澳洲野火產生的煙霧同樣影響鄰國紐西蘭，引發當地「嚴重空氣品質問題」，並使得當地山區積雪被染成棕色。NASA表示，截至目前，野火煙霧已經繞行地球半圈。

NASA提到，前所未有的酷熱與乾燥天氣，導致「異常大量」的火積雲（pyrocumulonimbus）出現，即因為煙霧、燃燒物質和灰燼上升而引發的雷暴現象。NASA解釋，火積雲使煙霧能上升至距離地表約16公里的平流層高空，煙塵一旦到達這樣的高地，就能順著氣流傳播數千公里遠，進而影響全球大氣狀態。

英國雷丁大學（University of Reading）氣候科學家貝盧因（Nicolas Bellouin）表示，雖然大火引發的懸浮顆粒並不罕見，但澳洲野火所產生的懸浮顆粒濃度異常高，並且可能影響其他國家的空氣品質，例如同在南半球的智利和阿根廷。

貝盧因補充說，如果這樣的大火以每年或每兩年的頻率頻繁出現，那麼濃煙對空氣品質與氣候的影響將變得更加顯著，令人相當憂心。

▼維多利亞州拜恩斯代爾（Bairnsdale）野火延燒過後，空拍景象驚人。（圖／路透）



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