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雪梨歌劇院投影致敬！感謝澳洲消防員「難以置信」的勇氣

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▲▼雪梨歌劇院消防員投影。（圖／路透）

▲雪梨歌劇院消防員投影。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲新南威爾士州野火，自去年12月延燒至今；當地消防局終於在13日宣布，蔓延面積最大的「超級大火」（megablaze）已經受到控制。不過，數個月以來不僅造成森林被燒毀，更造成數億隻動物死亡，還有包含志願消防員在內共27人罹難；因此雪梨歌劇院在上周末，特地將澳洲消防員的影像投射在歌劇院外牆，感謝這些英雄的付出。

雪梨歌劇院（Sydney Opera House）在11日晚間，將澳洲消防員的影像投射在歌劇院外牆，這些影像除了有消防員在任務結束後，開心地互相搭肩、擁抱外，還有一張紙上面畫著愛心，並寫著「消防員謝謝你。」歌劇院在官方推特表示，「我們想要傳遞一個充滿希望與力量的訊息，更重要的是，我們要感謝這些救難人員和志工們，他們付出難以置信的努力與勇氣。」

自野火爆發至今，包含志願消防員在內，至少造成27人罹難、數億隻動物死亡、2000多座房屋被燒毀，還有數十座城市的居民被迫撤離，無法回家。

不過好消息是，在雪梨西北方的戈斯珀斯山（Gospers Mountain）的大型野火已經受到控制，加上澳洲氣象局（BOM）預測，部分火場下周可能出現50毫米降雨，有助於緩解乾旱情況。雪梨歌劇院也說，預計在3月會舉辦聯合義演，希望能替野火受災戶募款。

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