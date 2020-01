雪梨歌劇院投影致敬！感謝澳洲消防員「難以置信」的勇氣

▲雪梨歌劇院消防員投影。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲新南威爾士州野火,自去年12月延燒至今;當地消防局終於在13日宣布,蔓延面積最大的「超級大火」(megablaze)已經受到控制。不過,數個月以來不僅造成森林被燒毀,更造成數億隻動物死亡,還有包含志願消防員在內共27人罹難;因此雪梨歌劇院在上周末,特地將澳洲消防員的影像投射在歌劇院外牆,感謝這些英雄的付出。

雪梨歌劇院(Sydney Opera House)在11日晚間,將澳洲消防員的影像投射在歌劇院外牆,這些影像除了有消防員在任務結束後,開心地互相搭肩、擁抱外,還有一張紙上面畫著愛心,並寫著「消防員謝謝你。」歌劇院在官方推特表示,「我們想要傳遞一個充滿希望與力量的訊息,更重要的是,我們要感謝這些救難人員和志工們,他們付出難以置信的努力與勇氣。」

Tonight, we are illuminating the Sydney Opera House sails to show our support for everyone affected by the Australian bushfires. We want to send a message of hope and strength, and importantly to thank the emergency services and volunteers for their incredible efforts and courage pic.twitter.com/QGrRbRlDMh