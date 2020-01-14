野火吞噬家園沒保險！　澳洲男絕望買樂透「獨得2千萬」喜喊奇蹟

▲ 澳洲大火燒毀無數人與動物的家園。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲大火延燒數月，摧毀無數人與動物的家園。昆士蘭州一名男子2019年在惡火中失去自己的房子，沒想到幾個月後買彩券獨得一百萬澳幣（新台幣約2063萬元），讓他驚喜得直呼不可思議。

《澳洲廣播公司》（ABC）9日報導，8日晚間抽出的的樂透（Gold Lotto draw）得主就是去年年底肆虐新南威爾斯州北部地區的大火中失去家園的受災戶。由於沒有投保火災險，男子住家被野火摧毀後根本沒有財力重建，一家人都陷入困境，沒想到就迎來中大獎的喜訊。

男子是8日晚間開出的唯一一名頭獎得主，獨得一百萬澳幣獎金，9日上午得知消息後驚訝地說道，「這太不可思議了。我們一家人才剛在新南威爾斯州北部的大火中失去了家，但沒有保險。這是個奇蹟，發生在最不可思議的時機。我們家現在只剩下幾個燒焦的茶杯。」

9NEWS指出，男子當初以妻子的「幸運號碼」線上購買彩券，果真幸運中獎。業者向媒體透露，男子本因房屋被燒毀相當消沉，如今終於可以用彩金重建家園，中獎的時機相當完美，領獎時非常興奮。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。