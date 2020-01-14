塔爾火山達爆發臨界點！火山灰狂噴…「灰白世界」如死城　急撤3萬居民

▲摩天輪遭火山灰覆蓋。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓塔爾火山（Taal）已連續噴發3天，並持續噴出大量火山灰、蒸氣與熔岩，呈現「瀕臨爆發」的狀態；加上大大小小的地震共200餘起，讓當局撤離火山周圍約3萬名居民。隨著災區的遭火山灰覆蓋的照片一一曝光，環境衛生組織也呼籲，居民應該盡量待在室內，並隨時注意房屋狀況，「吸入過量火山灰會導致呼吸道疾病，屋頂也可能被沉重的火山灰給壓垮。」

▲若需外出最好做充分防護措施。（圖／路透）



菲律賓火山與地震研究所（PHIVOLCS）在聲明中指出，塔爾火山已經進入到劇烈震盪期，該機構主任索里登（Renato Solidum）表示，目前警戒範圍維持在第4級，「這代表在未來數小時甚至是幾天內，可能會發生『危險性極高』的大爆發。」目前當局也撤離了災區至少3萬名居民。

▲▼灰白的世界宛如死城。（圖／路透）



不過，索里登也強調，目前「火山灰、岩石和氣體以超過每小時60公里的速度流動」等危險噴發跡象尚未出現。他指出，根據塔爾火山先前的噴發紀錄，這樣潛在的災難性「爆發」威脅，可能會持續好幾個星期，也無法預測火山活動何時會停止。

▲火山灰會損害植物與農地。（圖／路透）



菲律賓生態廢棄物聯盟（Ecowaste Coalition）指出，不論是人類或是動物，暴露在火山灰之下都會對健康造成威脅，如果可以請盡量待在室內，「火山灰不僅會導致呼吸道疾病、皮膚病，可能造成交通事故，甚至壓垮房屋。」美國地質學會（USGS）也表示，火山灰是最普遍、最常見的火山災害，可能影響到數百甚是數千平方公里的土地。

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