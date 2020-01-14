　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

噁！恐怖女傭煮飯摻「經血+尿液+口水」 辯：這樣老闆才會對我好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印尼籍女傭在為雇主一家做飯時，在飯菜中摻入自己的口水、尿液、經血。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

實習記者羅明輝／綜合報導

新加坡一名女傭先前在為雇主煮飯時，竟然在飯菜中摻入自己的口水、尿液，甚至是經血，就這樣讓雇主一家6口在完全不知情的情況下吃進肚。事情被揭穿後，她還向警方供稱，自己堅信這麼做，雇主才會對她好，不再責備她。

根據《新明日報》報導，30歲的印尼籍女傭戴安娜從2017年開始，便在受害雇主的家中擔任幫傭，負責照顧雇主一家6口，包括67歲的老太太和2名年幼的孩童。雖然雇主一家對黛安娜相當信任，殊不知她去年8月在替家人準備飯菜時，竟然趁機在煮飯時摻入她的尿液、口水和經血，之後又將這些體液加入雇主一家人習慣使用的水壺中，就這樣讓不知情的一家人食用、飲用。

直到後來雇主察覺有異，加上懷疑黛安娜偷走家中首飾，報警追查後，才終於讓這起駭人事件曝光。事後黛安娜供稱，她相信自己這麼做，雇主就會滿意她所做的一切，也再也不會因為她工作表現不好而辱罵她。

雇主對此相當憤怒，他表示，因為黛安娜的行為不容易被察覺，導致家人們不止一次將遭到污染的食物和水吞下肚，加上黛安娜偷走的現金和首飾目前都還未被尋獲，黛安娜也沒有作出任何賠償，因此要求法官能對她進行嚴懲。

黛安娜在法庭上提到，她對於自己所做的行為感到無比愧疚，想向雇主一家真誠地致上歉意，由於自己已經離婚，家中還有一個孩子和年邁生病的老母親要照顧，懇求法官能從輕發落。

目前法官根據兩項偷竊和2起食物中混雜體液的指控，決定判處黛安娜入獄服刑6個月7週。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
蔡英文連任！基本薪資調到3萬？網嚇傻「點2重點」：別漲
獨／韓國瑜春節不出國！首次市政會議「拚有感3目標」　強攻罷韓
E奶屁蛋妹狂尬人夫！租炮房省錢　討分手費喊「一次9000元」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黎巴嫩等7國欠聯合國會費「喪失投票權」　美國欠費還能投票原因曝光

搭香港快運航空…日籍女乘客「遭強制驗孕」　竟是陸客惹的禍

野火燒出超濃煙霧將「繞地球一整圈」　最後再吹回澳洲天空

噁！恐怖女傭煮飯摻「經血+尿液+口水」 辯：這樣老闆才會對我好

世衛警告：武漢肺炎「有限度」人傳人　新型冠狀病毒防超級擴散

6遊客在祕魯馬丘比丘留排泄物　若確定至少得坐4年牢

快訊／克什米爾地區大雪崩！印巴兩國：至少67人死亡

野火吞噬家園沒保險！　澳洲男絕望買樂透「獨得2千萬」喜喊奇蹟

雪梨歌劇院投影致敬！感謝澳洲消防員「難以置信」的勇氣

21歲正妹模特站「網紅懸崖邊自拍」...下秒墜30m深谷慘死

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

EXO Chen將和圈外女友結婚！　公司證實：新娘懷孕了

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

特勤吳彥祖國安任務結束！　離開韓國瑜回歸保六...倒數計時

願您們一路好走！殉職將士移柩　總統率眾致敬「民眾沿路緬懷」

黎巴嫩等7國欠聯合國會費「喪失投票權」　美國欠費還能投票原因曝光

搭香港快運航空…日籍女乘客「遭強制驗孕」　竟是陸客惹的禍

野火燒出超濃煙霧將「繞地球一整圈」　最後再吹回澳洲天空

噁！恐怖女傭煮飯摻「經血+尿液+口水」 辯：這樣老闆才會對我好

世衛警告：武漢肺炎「有限度」人傳人　新型冠狀病毒防超級擴散

6遊客在祕魯馬丘比丘留排泄物　若確定至少得坐4年牢

快訊／克什米爾地區大雪崩！印巴兩國：至少67人死亡

野火吞噬家園沒保險！　澳洲男絕望買樂透「獨得2千萬」喜喊奇蹟

雪梨歌劇院投影致敬！感謝澳洲消防員「難以置信」的勇氣

21歲正妹模特站「網紅懸崖邊自拍」...下秒墜30m深谷慘死

快過年了！　桃園「環境清潔週」17－23日展開

年節超限定口味　魚刺人雞蛋糕推麻糬芝麻及蛋黃流沙

媽媽必看！比產後憂鬱更可怕的隱形甲狀腺疾病

觀察／蔡英文社群升級！英粉進化究極體　「韓粉」再強也難抗衡

奧斯卡話題-6／誰說「清一色男性」？紀錄片4部片是女導演

選後心情差到爆！醫勸「停止一動作」：難過別強忍淚水

和「馬」做朋友，吃飯、戀愛都不奇怪　Gucci廣告大玩獵奇超現實主義

力壓台積電！中芯國際獲華為海思14奈米晶片訂單

陳亞蘭為了楊麗花窩剪接室哭　賣房賠錢「還是想拍歌仔戲」

2娃士官爸難過情關！攜緋聞女燒炭雙亡　女兵生前曾打最後一通電話給家人…

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

內褲塞襪「腫一包」！21歲女性侵50女生

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

即／女王同意哈利梅根加拿大生活

MLB證實太空人「出老千」重罰1.5億

選手比賽時踹狗　UA：中止合約

臆測王室霸凌　威廉哈利聯合聲明

還原2hrs王室會議　哈利被父警告

女大生留學紐西蘭「遭性侵尋短」校：開除

加國同意替哈利付安全費　網爆氣

世衛：武漢肺炎有限度人傳人

正妹模特懸崖邊自拍　墜30m谷亡

菲律賓火山「準噴發狀態」2.4萬居民撤離

中國境外首例　泰國出現武漢肺炎

更多熱門

相關新聞

火山灰狂噴　災區成「灰白世界」

火山灰狂噴　災區成「灰白世界」

菲律賓塔爾火山（Taal）已連續噴發3天，並持續噴出大量火山灰、蒸氣與熔岩，呈現「瀕臨爆發」的狀態；加上大大小小的地震共200餘起，讓當局撤離火山周圍約3萬名居民。隨著災區的遭火山灰覆蓋的照片一一曝光，環境衛生組織也呼籲，居民應該盡量待在室內，並隨時注意房屋狀況，「吸入過量火山灰會導致呼吸道疾病，屋頂也可能被沉重的火山灰給壓垮。」

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

旅菲台人歸投遇火山噴發回不去

旅菲台人歸投遇火山噴發回不去

降落傘被卡住　男懸掛高空5小時

降落傘被卡住　男懸掛高空5小時

台男冷血殺妻「封眼口」塞箱丟海

台男冷血殺妻「封眼口」塞箱丟海

關鍵字：

經血尿液幫傭新加坡東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

翁滋蔓肉纏闊少！沒工作「一整年都出國玩」

翁滋蔓路邊噴慾火！闊少新歡激情動作片全被拍

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

韓國瑜慘敗…熊海靈酸年輕人！焦糖哥哥反擊嗆爆

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了

高雄山區1男1女「車內輕生」！竟是飛指部士官、女兵

林志玲「2貼心暖舉」招待放浪兄弟來台！

即／力挺江啟臣　蔣萬安也辭中常委

翁滋蔓被逼近胯下！闊少新歡超狂身價起底

直擊「特勤吳彥祖」酷樣當街崩壞　離開韓國瑜時間曝

韓粉造謠計票系統被植入程式　網傻眼

希澈認愛後首面對鐵粉「一對上眼就說抱歉」

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

更多

最夯影音

更多
慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片
遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面