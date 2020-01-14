噁！恐怖女傭煮飯摻「經血+尿液+口水」 辯：這樣老闆才會對我好

▲印尼籍女傭在為雇主一家做飯時，在飯菜中摻入自己的口水、尿液、經血。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

實習記者羅明輝／綜合報導

新加坡一名女傭先前在為雇主煮飯時，竟然在飯菜中摻入自己的口水、尿液，甚至是經血，就這樣讓雇主一家6口在完全不知情的情況下吃進肚。事情被揭穿後，她還向警方供稱，自己堅信這麼做，雇主才會對她好，不再責備她。

根據《新明日報》報導，30歲的印尼籍女傭戴安娜從2017年開始，便在受害雇主的家中擔任幫傭，負責照顧雇主一家6口，包括67歲的老太太和2名年幼的孩童。雖然雇主一家對黛安娜相當信任，殊不知她去年8月在替家人準備飯菜時，竟然趁機在煮飯時摻入她的尿液、口水和經血，之後又將這些體液加入雇主一家人習慣使用的水壺中，就這樣讓不知情的一家人食用、飲用。

直到後來雇主察覺有異，加上懷疑黛安娜偷走家中首飾，報警追查後，才終於讓這起駭人事件曝光。事後黛安娜供稱，她相信自己這麼做，雇主就會滿意她所做的一切，也再也不會因為她工作表現不好而辱罵她。

雇主對此相當憤怒，他表示，因為黛安娜的行為不容易被察覺，導致家人們不止一次將遭到污染的食物和水吞下肚，加上黛安娜偷走的現金和首飾目前都還未被尋獲，黛安娜也沒有作出任何賠償，因此要求法官能對她進行嚴懲。

黛安娜在法庭上提到，她對於自己所做的行為感到無比愧疚，想向雇主一家真誠地致上歉意，由於自己已經離婚，家中還有一個孩子和年邁生病的老母親要照顧，懇求法官能從輕發落。

目前法官根據兩項偷竊和2起食物中混雜體液的指控，決定判處黛安娜入獄服刑6個月7週。

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