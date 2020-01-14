日本失言王又鬧風波！麻生太郎：日本2000年為單一民族國家

▲麻生太郎聲稱日本是單一民族國家，與政府的政策相悖，今（14日）火速道歉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

日本副首相兼財務相麻生太郎，13日在福岡縣直方市舉行的國政報告會上表示：「在兩千年的歷史長河中，保持一種語言、一個民族和一個王朝的國家只在這裡。」相關人士透露了上述消息。但日本政府才在去（2019）年通過北海道的愛努人（Ainu）為日本原住民族，麻生的言論與政府的政策相悖，今（14日）火速道歉。

在14日內閣會議後的記者會上，麻生道歉稱「如果造成誤解，我表示道歉並予以更正。」

共同社消息，日本政府去年5月起施行將阿伊努民族定位為「原住民族」的《阿伊努民族支援法》，力圖實現阿伊努人得到尊重的社會，因此被指存在矛盾。麻生解釋稱：「完全沒有否定政府方針的意圖。只是說日本以比較一致的形式延續近兩千年。」

官房長官菅義偉在記者會上表示：「聽說包括與阿伊努人相關的問題在內，沒有否定迄今政府立場的意圖。」

麻生在報告會上讚賞去年橄欖球世界盃上表現活躍的日本國家隊，稱“多國選手組成一個隊並取得了勝利”，在此基礎上進行“一個民族”的發言。據稱麻生在13日於福岡縣飯冢市舉行的報告會上也進行了同樣宗旨的發言。