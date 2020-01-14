　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒：鴻海承諾威州1.3萬工作「現在人呢」　川普選情遭影響

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2018年6月28日，美國總統川普（Donald Trump）、時任威州州長沃克（Scott Walker）與鴻海創辦人郭台銘（Terry Gou）參加動土儀式，慶祝鴻海的設廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年6月，美國總統川普、時任威州州長沃克與鴻海創辦人郭台銘參加動土儀式，慶祝鴻海設廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計14日前往威斯康辛州（Wisconsin）造勢，尋求2020總統連任的人氣。美媒13日則報導，鴻海科技集團（富士康）曾承諾，要在威州帶來1.3萬份就業機會，「他們人在哪？」如果川普真的想在大選拿下威州，他勢必得加把勁，敦促鴻海落實投資。

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，主持人格林（DAVID GREENE）表示，川普兩年半前曾吹噓，要在威州建造大型的高科技製造工廠，將交由台灣的鴻海集團，「起初他們承諾提供1.3萬個新的工作機會，卻沒有如期進行。」

回到2017年7月，川普在白宮一場活動宣布，鴻海將來到威州，在美國投資數十億美元，創造許多工作機會，「我說的是美國的工作，這正是我們想要的！」語畢，台下傳來掌聲。

當時共和黨籍的威州州長沃克（Scott Walker）與鴻海簽署高達100億美元的投資合約，川普與沃克都相當看好這個企業，還提供鴻海30億美元的財政優惠。然而，電台記者觀察到，此後進展一直都不順利，鴻海先宣布降級所生產的面板，這代表工作機會也會減少，而且該企業2018年也沒達到獲得資金的門檻。

電台還引述鴻海創辦人郭台銘（Terry Gou）說過的話語，他提到川普每次看到他，都要他帶給威州更多的工作機會，「作為企業的創辦人，我致力於威州、美國。」

電台記者認為，雖然郭台銘看似受到歡迎，底下卻是暗潮洶湧。美媒The Verge登出的電郵顯示，過去幾個月來，民主黨籍的威州州長艾佛斯（Tony Evers）不斷敦促鴻海修改合約，以便與縮小的業務規模相符。艾佛斯的一名高級助手表示，鴻海在投資與招募的進度都落後。

報導指出，現在的關鍵問題是，對於鴻海的失望，是否會影響川普在威州的選情，要是他真的想要獲勝，就必須敦促鴻海行動。

ET快訊
立委落敗「接台中副市長」？顏寬恒3字回應了
布拉格與台北「簽姊妹市」　上海宣布斷絕往來
民眾黨奪國會5席！「學姐」黃瀞瑩沉澱3天　臉書首曝下一步
富邦悍將同意了！洪一中確定接6搶1中華隊總教練
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6遊客在祕魯馬丘比丘留排泄物　若確定至少得坐4年牢

快訊／克什米爾地區大雪崩！印巴兩國：至少67人死亡

野火吞噬家園沒保險！　澳洲男絕望買樂透「獨得2千萬」喜喊奇蹟

雪梨歌劇院投影致敬！感謝澳洲消防員「難以置信」的勇氣

派對嗨完看日出！21歲背包客「29米懸崖邊自拍」墜谷身亡

美商務部長搭乘軍機出包　起飛後多次盤旋緊急迫降

2兄弟憂「家庭問題太多」被送走　衝鄰居老師家狂刺整夜…她屍成蜂窩慘死！

美媒：鴻海承諾威州1.3萬工作「現在人呢」　川普選情遭影響

塔爾火山達爆發臨界點！火山灰狂噴…「灰白世界」如死城　急撤3萬居民

鋼琴女神變馬甲線辣妹！秀蜜桃臀＋性感腹肌...「健美兄妹」掀熱議

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

EXO Chen將和圈外女友結婚！　公司證實：新娘懷孕了

願您們一路好走！殉職將士移柩　總統率眾致敬「民眾沿路緬懷」

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

特勤吳彥祖國安任務結束！　離開韓國瑜回歸保六...倒數計時

6遊客在祕魯馬丘比丘留排泄物　若確定至少得坐4年牢

快訊／克什米爾地區大雪崩！印巴兩國：至少67人死亡

野火吞噬家園沒保險！　澳洲男絕望買樂透「獨得2千萬」喜喊奇蹟

雪梨歌劇院投影致敬！感謝澳洲消防員「難以置信」的勇氣

派對嗨完看日出！21歲背包客「29米懸崖邊自拍」墜谷身亡

美商務部長搭乘軍機出包　起飛後多次盤旋緊急迫降

2兄弟憂「家庭問題太多」被送走　衝鄰居老師家狂刺整夜…她屍成蜂窩慘死！

美媒：鴻海承諾威州1.3萬工作「現在人呢」　川普選情遭影響

塔爾火山達爆發臨界點！火山灰狂噴…「灰白世界」如死城　急撤3萬居民

鋼琴女神變馬甲線辣妹！秀蜜桃臀＋性感腹肌...「健美兄妹」掀熱議

「新希望 秀出愛」　黃偉哲盼各界共鳴建構希望家園！

網淚推必看《婚姻故事》心碎7金句：就算愛他已沒有意義，我今生還是會愛著他

好心收容堂哥過夜後回部隊　他轉身硬上堂弟的女友

不只《寄生上流》　世越號紀錄片也入圍奧斯卡！導演：守住家屬約定了

微軟執行長納德拉：為加密系統留後門　是很糟的想法

黃綠色「蟲蟲子彈」射滿機頭　迫降一看噁心程度像噴屎

法德藥「抗思覺失調症藥」獲得陸9省醫院標案　今年出貨量將成倍數成長

6公尺環繞巨幕魔幻空間！「再見梵谷」沉浸式光影體驗展　巡迴全球50城市來台

熊海靈酸年輕人：別跟家裡拿錢！萬老師回擊「放下妳自以為是的傲慢」嗆爆

立委落敗接台中市副市長？　顏寬恒霸氣一句話：不可能！

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

內褲塞襪「腫一包」！21歲女性侵50女生

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

即／女王同意哈利梅根加拿大生活

MLB證實太空人「出老千」重罰1.5億

臆測王室霸凌　威廉哈利聯合聲明

還原2hrs王室會議　哈利被父警告

加國同意替哈利付安全費　網爆氣

選手比賽時踹狗　UA：中止合約

菲律賓火山「準噴發狀態」2.4萬居民撤離

女大生留學紐西蘭「遭性侵尋短」校：開除

中國境外首例　泰國出現武漢肺炎

菲律賓火山爆發　灰雲伴末日閃電

澳洲最大野火　消防宣布：控制了

更多熱門

相關新聞

英國將決定是否允許華為參與5G

英國將決定是否允許華為參與5G

英國首相發言人史萊克（James Slack）近日在記者會上表示，英國首相強生（Johnson）在考慮是否要讓中國華為參與5G建設的同時，英美雙方的國家安全與電信官員也進行了會談。

台積電收盤346元創新高　激勵台股收盤上漲66點

台積電收盤346元創新高　激勵台股收盤上漲66點

撿「骨董盤」回家　結果是未爆地雷

撿「骨董盤」回家　結果是未爆地雷

美科學家用青蛙幹細胞創「活體機器人」

美科學家用青蛙幹細胞創「活體機器人」

女警好心扶老太太過馬路　反被撞死

女警好心扶老太太過馬路　反被撞死

關鍵字：

川普鴻海威州富士康北美要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

翁滋蔓肉纏闊少！沒工作「一整年都出國玩」

翁滋蔓路邊噴慾火！闊少新歡激情動作片全被拍

韓國瑜慘敗…熊海靈酸年輕人！焦糖哥哥反擊嗆爆

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了

即／力挺江啟臣　蔣萬安也辭中常委

翁滋蔓被逼近胯下！闊少新歡超狂身價起底

韓粉造謠計票系統被植入程式　網傻眼

林志玲「2貼心暖舉」招待放浪兄弟來台！

直擊「特勤吳彥祖」酷樣當街崩壞　離開韓國瑜時間曝

蔡英文面前魔力轉圈圈！4憲兵列隊向後亂轉5秒

劉家昌爆韓國瑜慘敗內幕　點名2關鍵人物

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

希澈認愛後首面對鐵粉「一對上眼就說抱歉」

更多

最夯影音

更多
慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片
遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面