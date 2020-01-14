美媒：鴻海承諾威州1.3萬工作「現在人呢」　川普選情遭影響

▲2018年6月，美國總統川普、時任威州州長沃克與鴻海創辦人郭台銘參加動土儀式，慶祝鴻海設廠。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計14日前往威斯康辛州（Wisconsin）造勢，尋求2020總統連任的人氣。美媒13日則報導，鴻海科技集團（富士康）曾承諾，要在威州帶來1.3萬份就業機會，「他們人在哪？」如果川普真的想在大選拿下威州，他勢必得加把勁，敦促鴻海落實投資。

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，主持人格林（DAVID GREENE）表示，川普兩年半前曾吹噓，要在威州建造大型的高科技製造工廠，將交由台灣的鴻海集團，「起初他們承諾提供1.3萬個新的工作機會，卻沒有如期進行。」

回到2017年7月，川普在白宮一場活動宣布，鴻海將來到威州，在美國投資數十億美元，創造許多工作機會，「我說的是美國的工作，這正是我們想要的！」語畢，台下傳來掌聲。

當時共和黨籍的威州州長沃克（Scott Walker）與鴻海簽署高達100億美元的投資合約，川普與沃克都相當看好這個企業，還提供鴻海30億美元的財政優惠。然而，電台記者觀察到，此後進展一直都不順利，鴻海先宣布降級所生產的面板，這代表工作機會也會減少，而且該企業2018年也沒達到獲得資金的門檻。

電台還引述鴻海創辦人郭台銘（Terry Gou）說過的話語，他提到川普每次看到他，都要他帶給威州更多的工作機會，「作為企業的創辦人，我致力於威州、美國。」

電台記者認為，雖然郭台銘看似受到歡迎，底下卻是暗潮洶湧。美媒The Verge登出的電郵顯示，過去幾個月來，民主黨籍的威州州長艾佛斯（Tony Evers）不斷敦促鴻海修改合約，以便與縮小的業務規模相符。艾佛斯的一名高級助手表示，鴻海在投資與招募的進度都落後。

報導指出，現在的關鍵問題是，對於鴻海的失望，是否會影響川普在威州的選情，要是他真的想要獲勝，就必須敦促鴻海行動。