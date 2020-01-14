鋼琴女神變馬甲線辣妹！秀蜜桃臀＋性感腹肌...「健美兄妹」掀熱議

實習記者賴韻如／綜合報導

近幾年來全球各地健身風氣興盛，不少女性也紛紛開始追求擁有結實腹肌以及性感線條。2019年韓國健身大賽「ICN WORLD CUP」中，就出現了一位名為具玄熙（구현희，音譯）的健美女神，而她的哥哥正是在健身界擁有知名度的健身教練具在昱（구재욱，音譯），兄妹倆意外掀起討論。

根據日本媒體Goethe報導，具在昱在韓國是一名擁有教練執照的健身教練，曾在各式各樣的比賽中拿下冠軍，在當地也有一定的知名度，然而，不少網友也開始好奇，「為什麼哥哥是健身教練，而妹妹具玄熙卻很晚才出現在健身界，並沒有同樣闖出一片天呢？」

對此，具玄熙則在受訪時表示，因為自己的生活曾經和「健身」完全沾不上邊，「我以前非常喜歡鋼琴，就連大學主修都是修鋼琴，我曾經想成為一名音樂家，但卻在一次次努力時不停碰壁，最終也厭倦了鋼琴˙。」具玄熙說，「當時正在尋找另一個興趣時，恰巧遇到了重訓，前期只要有不懂的地方都會問哥哥，漸漸地我開始對健身感到著迷。」

具玄熙表示，自從開始訓練以來，每天對於自己身體線條的變化印象都非常深刻，最後決定開始為成為一位健身教練而努力。直到某天，哥哥告訴她，「如果要繼續請我當作免費教練的話，那就去參加比賽，如果順利得獎了，那也是我的一種成就、戰績。」

具在昱徹底啟發了妹妹，在準備比賽期間，具玄熙不只上下交替訓練，還使用啞鈴來彌補肩部較為狹窄的部分，兄妹倆也嚴格管控每天的「菜單」，絕對不吃任何加工食品。

具玄熙表示，「實際上，我和哥哥自從青春期以後就沒有那麼要好了，我們喜歡不同的東西，漸漸地沒有共同話題，就各過各的生活，直到現在因為有了『健美兄妹』的稱號，也和哥哥一起創立了YouTube頻道，才又重新有了話題，感情也慢慢變好了。」