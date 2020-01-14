被抓包臉書「爸爸、環保人士操刀」　童貝里駁：我自己寫的！

▲童貝里在社群媒體擁有廣泛影響力。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

瑞典17歲少女童貝里（Greta Thunberg）去年在聯合國氣候峰會痛批世界領袖毫無作為，積極態度吸引全球關注，她在社群媒體也相當活躍。然而，日前卻有網友發現，童貝里的臉書粉專曾由爸爸、一名印度環保人士的帳號所發文，被質疑這些貼文不是出於本人，她12日則澄清誤會。

童貝里（前翻桑柏格）在臉書有近300萬人追蹤，推特則有快400萬名跟隨者。《每日快報》（Daily Express）報導，臉書9日晚間到10日上午突然出現漏洞，使得用戶可以查看粉專有誰編輯過貼文，一名網友點開童貝里4日發文的編輯紀錄，竟然看見她父親的名字斯萬特（Svante Thunberg），此外，回到去年12月23日的發文，印度環保人士普拉塔普（Adarsh Prathap）也經營過她的粉專。

A recent Facebook glitch revealed the accounts posting for Greta Thunberg: her dad and Adarsh Prathap. Greta addressed the criticism on FB: 'All texts posted on my Facebook page has of course been written by me, just like everything else.' pic.twitter.com/abAkdW9RqA — Amanda (@AmandaPresto) January 13, 2020

▲網友截圖。



粉絲懷疑，童貝里在社群媒體的發言，根本不是出自她本人，而是由他人操刀。她12日則在臉書解釋，自去年春天開始，就只會用臉書轉貼她在推特、IG所寫的東西，之所以這樣做，是因為這個平台並不適合她，但為了繼續經營粉專，她才會用父親的帳號發文。

童貝里說明，一開始是由印度的普拉塔普創建以她為名的粉專，很多人以為這是她的臉書官方頁面，所以她詢問對方，是否可以一起經營粉專，「他說好。」她最後強調，臉書頁面上所有的文字都是由她本人撰寫。