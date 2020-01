被抓包臉書「爸爸、環保人士操刀」　童貝里駁：我自己寫的！

▲童貝里在社群媒體擁有廣泛影響力。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

瑞典17歲少女童貝里(Greta Thunberg)去年在聯合國氣候峰會痛批世界領袖毫無作為,積極態度吸引全球關注,她在社群媒體也相當活躍。然而,日前卻有網友發現,童貝里的臉書粉專曾由爸爸、一名印度環保人士的帳號所發文,被質疑這些貼文不是出於本人,她12日則澄清誤會。

童貝里(前翻桑柏格)在臉書有近300萬人追蹤,推特則有快400萬名跟隨者。《每日快報》(Daily Express)報導,臉書9日晚間到10日上午突然出現漏洞,使得用戶可以查看粉專有誰編輯過貼文,一名網友點開童貝里4日發文的編輯紀錄,竟然看見她父親的名字斯萬特(Svante Thunberg),此外,回到去年12月23日的發文,印度環保人士普拉塔普(Adarsh Prathap)也經營過她的粉專。

A recent Facebook glitch revealed the accounts posting for Greta Thunberg: her dad and Adarsh Prathap. Greta addressed the criticism on FB: 'All texts posted on my Facebook page has of course been written by me, just like everything else.' pic.twitter.com/abAkdW9RqA