6遊客在祕魯馬丘比丘留排泄物　若確定至少得坐4年牢

▲馬丘比丘據信建於15世紀時期印加帝國。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

祕魯最具代表性的文化遺址馬丘比丘(Machu Picchu)有6名遊客被警方逮捕,因為他們在未開放參觀的神殿內留下排泄物,且殿內石塊出現明顯受損痕跡,所以涉嫌破壞文化遺產等相關罪名。馬丘比丘曾是「裸拍族」的熱門景點,祕魯當局認為這屬於「反文化罪行」,情節嚴重者可處罰款或3到8年的監禁。

根據外媒報導,公園維護員12日發現6名遊客闖入太陽神廟中的禁區,於是通知警方將他們拘捕,其中包括一名法國人、一名智利人、2名阿根廷人、2名巴西人。現場可以看見一塊石頭上有裂縫,地板也裂開,甚至在廟內還遺留排泄物,若罪刑確定,他們會受至少4年有期徒刑。

▲馬丘比丘在被西班牙人攻打後逐漸荒廢,直到1911年被美國探險家海勒姆(Hiram Bingham)發現才重見天日。(圖/達志影像/美聯社)

有「天空之城」之稱的馬丘比丘是印加帝國最具代表性的遺址,建於1440年左右,它位於海拔2,350至2,430公尺的山脊上,共分為三個區域,分別是太陽神廟(Temple of the Sun)、兀鷹神殿(Temple of the Condor)和栓日石(Intihuatana Stone)。

馬丘比丘因人潮眾多,遺跡表面出現惡化,所以限制一天只有6000名遊客可以進入,為擴大保護,總統馬丁維斯卡拉(Martin Vizcarra)本月9日宣布,將在馬丘比丘周邊約35,000公頃的土地上種植100萬棵樹重新造林,以防土石流或是森林大火破壞遺址。