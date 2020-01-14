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6遊客在祕魯馬丘比丘留排泄物　若確定至少得坐4年牢

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▲馬丘比丘。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬丘比丘據信建於15世紀時期印加帝國。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

祕魯最具代表性的文化遺址馬丘比丘（Machu Picchu）有6名遊客被警方逮捕，因為他們在未開放參觀的神殿內留下排泄物，且殿內石塊出現明顯受損痕跡，所以涉嫌破壞文化遺產等相關罪名。馬丘比丘曾是「裸拍族」的熱門景點，祕魯當局認為這屬於「反文化罪行」，情節嚴重者可處罰款或3到8年的監禁。

根據外媒報導，公園維護員12日發現6名遊客闖入太陽神廟中的禁區，於是通知警方將他們拘捕，其中包括一名法國人、一名智利人、2名阿根廷人、2名巴西人。現場可以看見一塊石頭上有裂縫，地板也裂開，甚至在廟內還遺留排泄物，若罪刑確定，他們會受至少4年有期徒刑。

▲馬丘比丘。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲馬丘比丘在被西班牙人攻打後逐漸荒廢，直到1911年被美國探險家海勒姆（Hiram Bingham）發現才重見天日。（圖／達志影像／美聯社）

有「天空之城」之稱的馬丘比丘是印加帝國最具代表性的遺址，建於1440年左右，它位於海拔2,350至2,430公尺的山脊上，共分為三個區域，分別是太陽神廟（Temple of the Sun）、兀鷹神殿（Temple of the Condor）和栓日石（Intihuatana Stone）。　　　　　

馬丘比丘因人潮眾多，遺跡表面出現惡化，所以限制一天只有6000名遊客可以進入，為擴大保護，總統馬丁維斯卡拉（Martin Vizcarra）本月9日宣布，將在馬丘比丘周邊約35,000公頃的土地上種植100萬棵樹重新造林，以防土石流或是森林大火破壞遺址。

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