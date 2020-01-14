「封眼口、捆手腳」塞箱丟海！台男冷血殺妻原因：我孩子要入籍台灣！

▲台男在泰國殺害妻子。（圖／翻攝自微信）

圖文／CTWANT

泰國警方日前接獲一起報案，在Bangpra海灘發現一具被殺害、裝在行李箱的女屍，經警方調查，得知死者為中國籍女子Liao某（音譯），而兇手則是她的台灣籍丈夫，警方循線逮人後，丈夫也坦承犯案，也透露為何痛下毒手，殺害自己的老婆。

據泰國媒體報導，警方10日接獲通報，Bangpra海灘出現一具女屍，死者被發現時手腳全被綁住，眼睛、嘴巴全被封死，兇手為了將屍體塞到行李箱，還將其部分身體凹折，然而，經過警方的調查，發現死者為中國籍33歲女子Liao某；據了解，Liao某於2019年8月和丈夫Lu（音譯）來到泰國，當時她已有身孕，最後決定在當地醫院產子。

▲大陸籍女子的屍體在海灘被發現。（圖／翻攝自微信）

警方循線追查，找到一名認識死者的朋友，確認屍體身上的刺青就是死者的，這名好友透露，Liao某生前與丈夫住在春武里府春武里，2人曾經有金錢上的紛爭，丈夫會不斷跟她借錢，初步猜測Liao某的死為丈夫Lu所為。

事隔2日，警方於12日下午順利逮捕Lu，而他被捕時面無表情，絲毫沒把殺害妻子當回事，進到警局後，他也透露殺妻原因：「我是台灣人，我妻子住在中國大陸地區，我們已經有孩子了，剛出生不久，所以我們在討論孩子的籍貫究竟要入在哪裡，我不會改變我的看法的，我堅持孩子入台灣地區身份，而妻子那人，老有意見，說要跟著她入。所以，我們吵架後，我就勒死她了！然後用膠帶封住她五官，綁手綁腳，裝進行李箱，親手丟她進芭提雅海域。

▲台男行兇手法曝光。（圖／翻攝自微信）

警方表示，當兇手以為整個計畫天衣無縫時，沒想到犯案後隔天是泰國的佛日，漲潮很快，屍體也因此被浪打到海邊；這起冷血殺人事件不僅在當地引起公憤，就連警方也痛批兇手的行為過於狠毒，根本不是人類會做出的事情。據了解外交部已經掌握台籍Lu男的身分，但暫時無法對外透漏更多細節。

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