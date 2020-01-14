哈利梅根鬧翻白金漢宮　王室回頭肯定凱特的熱忱

▲英國女王和凱特王妃一同辦公。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根8日未經討論宣布退出王室核心成員角色，惹得白金漢宮一片混亂，隔天（9日）便是凱特38歲生日，王室在推特發出多張凱特王妃工作時的側拍，公開表揚她的勤奮，和哈利夫妻呈現強烈對比。

Wishing The Duchess of Cambridge a very Happy Birthday!



Find out more about The Duchess and her work here: https://t.co/rymtd1BBdp pic.twitter.com/9obQlVEgLw — The Royal Family (@RoyalFamily) 2020年1月9日

▲▼王室上下公開給凱特王妃祝賀。（圖／翻攝自推特／@RoyalFamily／@ClarenceHouse）

Wishing The Duchess of Cambridge a very Happy Birthday. pic.twitter.com/RETtpGqhjo — Clarence House (@ClarenceHouse) 2020年1月9日

白金漢宮9號在推特上發出3張凱特與女王一同辦公的照片送上祝福，還在文末附上凱特過去參與公職的紀錄，肯定她的付出，與前一晚哈利夫婦宣布不再履行公務的作為相比顯得尷尬。

根據外媒報導，凱特王妃的38歲慶生舉辦在肯辛頓宮，皇室成員齊聚一堂，即便獲得許多人的祝福，焦點還是不免被轉移到哈利王子與夫人梅根身上。

英國女王13日聲明，同意哈利夫婦在「過渡時期」內允許往返加拿大和英國居住，她「完全支持」哈利夫婦渴望新生活的心願，但仍希望他們繼續留在王室扮演全職角色。