哈利梅根鬧翻白金漢宮　王室回頭肯定凱特的熱忱

▲英國女王和凱特王妃一同辦公。(圖/達志)

實習記者崔子柔/綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根8日未經討論宣布退出王室核心成員角色,惹得白金漢宮一片混亂,隔天(9日)便是凱特38歲生日,王室在推特發出多張凱特王妃工作時的側拍,公開表揚她的勤奮,和哈利夫妻呈現強烈對比。

Wishing The Duchess of Cambridge a very Happy Birthday!



Find out more about The Duchess and her work here: https://t.co/rymtd1BBdp pic.twitter.com/9obQlVEgLw