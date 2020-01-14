哈利、梅根「4賺錢手段」揭露　演講出書就能進帳千萬美元

▲哈利王子與梅根宣布未來致力於實踐財務獨立。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根8日宣布淡出王室，13日獲得女王部分同意。這對夫妻宣稱未來將實踐財務獨立，但究竟該怎麼做，仍讓外界霧裡看花。《英國廣播公司》（BBC）則提出4個可行的方法，多數其實都得憑靠梅根的努力。

出書

雖然哈利與梅根多次批評狗仔追殺的媒體生態，但如果用他們自己的話語來描述心路歷程，或許可以吸引讀者並從中得利。舉美國前總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒為例，據悉兩人2017年與出版商簽署的協議，價值超過6000萬美元。

事實上，這也是梅根有興趣的領域，去年9月發表於Vogue雜誌的介紹就寫道她熱愛寫作，而在嫁給哈利以前，她也經營過部落格，分享對於美妝、時尚與旅遊的觀點。

Aevitas文學經紀人杰羅姆（Natalie Jerome）表示，這對夫妻擁有巨大影響力，梅根也是許多女性以及其他膚色人種、年輕人的典範，任何出版活動都會帶來龐大利益。

電視與電影

梅根提倡的議題包括平等與女性權利，哈利則致力替心理健康與退役軍人發聲，兩人可以仿效歐巴馬夫婦的方法，在與串流平台Netflix簽署協議前就成立自己的製作公司，成品包括反映社會與政治活動的紀錄片。

哈利已與美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）攜手，替蘋果電視（Apple TV）製作一系列關注心理健康的節目，預計今年播出。

當然，梅根本來就是演員出身，她加入王室後放棄這個職業，如果重回演藝圈，肯定會有許多邀約。

公眾演說

英國專排安排演說活動的機構JLA主任杰洛米（Jeremy Lee）認為，如果哈利與梅根維持良好形象，每次亮相就能賺到6位數的收益。他預測，這對夫妻在美國會更受歡迎，單次演說最高可能賺到50萬美元（約台幣1500萬元）。

然而杰洛米表示，如果大眾開始對這對夫妻反感，英國企業就會擔心名譽受損。相較英國業者的保守，美國有較多有錢又想炫耀的人。

商業夥伴關係

只要哈利與梅根被拍到持有某件物品，銷售額往往會飆升。王室風格評論員霍姆斯（Elizabeth Holmes）說，任何品牌都想與這對夫妻合作，商業上的夥伴關係也可能與他們的慈善事業有關係。

霍姆斯認為，梅根真的懂得時尚的力量，她可以推廣由女性擁有的小品牌，不過，即使夫妻倆在IG擁有約1050萬名的粉絲，也不代表這些人可以突然接受各種廣告與贊助的洗板，此外，要像網紅憑藉社群媒體賺錢，對於王室成員來說也有風險。

去年6月，哈利與梅根就申請「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）品牌的商標，涵蓋的內容包括書籍、日曆、服裝、慈善募款等。然而，任何被視為利用王室品牌的舉動，都有機會招致批評聲浪。