結婚僅1周！妻和2猛男摩鐵激戰...綠帽男目睹崩潰：婚禮鮮花還沒枯

實習記者賴韻如／綜合報導

維持一段婚姻對有些人來說是一件不容易的事！越南一名人夫日前因為出差前往日本，期間從電話裡察覺到妻子不對勁，便請朋友以及岳父暗中跟蹤，沒想到卻目擊妻子和2男在摩鐵激戰，令他心碎不已，事後也決定曝光了抓姦影片。

據越媒Vietgiaitri報導，人夫Nguyễn Tam在臉書上發布貼文指出，他與妻子在2019年12月31日完成婚禮，剛好結婚一周後，他前往日本工作，但直到1月6日晚上，在電話中突然發覺妻子不對勁，便請朋友以及岳父跟蹤妻子，沒想到卻正好目擊妻子與2名猛男進摩鐵激戰。

Nguyễn Tam崩潰表示，「我真的不知道該如何面對妻子，難道家裡不夠溫暖？婚禮的鮮花都還沒有枯萎，家裡就已經變得一團糟。」從Nguyễn Tam所發布的抓姦影片中可以看到，妻子和2名陌生男子當場被岳父抓姦在床，氣得狂甩她巴掌，一旁友人趕緊上前阻止，卻澆不熄岳父的怒火。

Nguyễn Tam在貼文最後還附上了自己和岳父的聊天記錄，以及妻子事後懊悔道歉對話，內容寫道，「我希望你能原諒我，無論如何我只想告訴你我非常愛你，但我無法多做解釋，對不起。」這個如偶像劇情般的婚姻隨後也引發網友熱烈討論，「我只想知道月父親眼看到自己女兒這樣...內心是什麼想法」、「才一個禮拜就露出本性？」、「沒什麼好痛苦的！離開她，你值得更好的」。

▲Nguyễn Tam崩潰曝光妻子出軌細節 。（圖／翻攝自13HIT）

