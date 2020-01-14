梅根睡不好、焦慮症發作！媽媽「完全支持」她與哈利離開英國

▲英國薩塞克斯公爵夫人梅根（左）與母親拉格蘭（右）（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）8日宣布淡出王室，13日獲得女王伊莉莎白二世同意，可於「過渡時期」往返加拿大與英國生活，但震撼消息依然受到外界密切關注。一名友人向《每日郵報》爆料，梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）心疼女兒飽受焦慮症之苦，睡都睡不好，因此完全支持夫妻倆的決定。

▲友人表示，拉格蘭（Doria Ragland）非常支持梅根與哈利離開英國。（圖／達志影像／美聯社）



一名友人向《每日郵報》表示，38歲的梅根去年生下兒子亞契（Archie），一舉一動都被媒體、民眾放大檢視，她第一次成為母親，也無法適應王室生活壓力，住在英國的期間總是睡不好，甚至焦慮症發作，生活過得既痛苦又掙扎，讓母親「非常擔心」，「拉格蘭是一名非常忠於自我的人，所以她當然會繼續鼓勵梅根，繼續走上別人很少走過的道路。」

友人強調，拉格蘭「完全支持」這項決定，「聽見女兒把心理健康與幸福放在第一順位，她感到寬慰許多。」他也指出，梅根沒有意圖回到英國，可能會在加拿大多倫多、溫哥華附近的威士拿（Whistler）或者家鄉洛杉磯安頓下來。

▲英國薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子與其夫人梅根。（圖／路透）



據了解，美國籍的梅根在加州長大，踏入演藝圈後，因演出《無照律師》（The Suits）等戲劇作品，搬到加拿大多倫多（Toronto）。她2018年與哈利王子結婚，2019年生下兒子，某次接受獨立媒體ITV採訪時坦言，亞契出生以後，每天生活在媒體與外界的監視之下，還要努力調適王室生活壓力，「沒有太多人問過我過得好不好。」

綜合《鏡報》、《太陽報》報導，哈利王子與女王、哥哥威廉王子以及父親查爾斯王儲13日下午在諾福克郡（Norfolk）莊園談話2個半小時。女王當晚發布聲明表示，將全力支持夫妻追求新生活，在「過渡時期」往返英、加二地生活。

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