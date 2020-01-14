丁世均出任總理　南韓國會通過

▲ 新任南韓總理丁世均。（圖／翻攝自Namu Wiki）

文／中央社

南韓國會昨天表決通過總理提名人丁世均的任命案。丁世均曾任國會議長，這是南韓憲政史上首次由立法機關首長出任總理。

南韓聯合新聞通訊社報導，丁世均成為總統文在寅政府第2任國務總理暨南韓第46屆總理。文在寅政府首任總理是李洛淵。

南韓國會13日召開全體會議，以164票贊成、109票反對、1票棄權、4票無效的無記名投票通過國務總理任命批准案。

任命總理必須國會全體議員過半數出席，並獲得過半數贊成票。由於最大在野黨自由韓國黨反對，朝野未通過對丁世均的人事聽證審議報告，占108席的自由韓國黨決定反對任命並出席表決，但未能影響其餘5黨同意的立場。

報導說，文在寅將於今天下午2時30分（台灣時間下午1時30分）在青瓦台頒發任命書給丁世均。丁世均從今天0時起擔任總理，下午4時30分在中央政府首爾辦公樓舉行就職典禮。

前任總理李洛淵的歡送儀式將與就職典禮同時同地舉行。李洛淵擔任總理2年7個月，有「最長壽」總理的稱號。

每週二上午例行的國務會議將延到15日舉行，丁世均將首次以總理身分出席國務會議。

69歲的丁世均1950年11月5日出生於全羅北道鎮安郡，高麗大學法學院畢業，紐約大學碩士，之後在美國佩珀代因大學（Pepperdine University，也譯為裴柏汀大學）取得工商管理碩士學位，2000年在慶熙大學取得博士學位。

丁世均曾6度當選國會議員，熟知國會內情，以「經濟通」著稱。預計丁世均在就職致詞中會提出內閣施政方針，為文在寅政府下半任期注入施政動力，促進經濟發展。