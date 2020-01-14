還原2hrs王室會議「梅根被隔絕」　父警告哈利：你沒有無限資源

▲哈利王子與梅根想淡出王室，女王緊急召開會議。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世昨（13）日召開會議，最後同意暫時的過渡期，允許哈利王子與妻子梅根往返英國、加拿大居住。有知情人士透露，哈利在會議前兩小時就到場，與女王單獨會面，另外據悉查爾斯王儲還告誡兒子，他並沒有「無限的資源」可以支撐他的新生活。

《每日郵報》掌握內幕消息指出，在13日山均漢姆堡（Sandringham）的緊急會議中，哈利（Prince Harry）提早兩小時就到場，為的就是先跟女王傾訴自己的心聲，位於加拿大的梅根（Meghan Markle）則不被允許以電話的方式參加討論，因為擔心對話會遭到外流。

熟悉查爾斯王儲（Prince Charles）的消息人士說，查爾斯還警告哈利，他並沒有無窮的資源可以運用。據了解，女王、查爾斯、威廉王子與哈利最後在平靜的氛圍中完成兩小時的會議。

▲哈利王子寵愛妻子梅根出名。（圖／路透）



有好友表示，女王對於哈利與梅根想淡出王室感到非常失望，不過，經過一對一的談話以及跟其他成員的討論後，還是同意給予更多空間。值得注意的是，在昨日的聲明中，女王雖然讓步，但也希望這對夫妻繼續保有全部的王室職責。

會議結束後，查爾斯、威廉與哈利分別搭乘3輛車離開。女王認為，要讓哈利、梅根實踐財務獨立是複雜的，還需要討論更多細節。消息人士提到，查爾斯也認為事情根本還沒結束，哈利還是可能依賴「康沃爾公爵領地」（Duchy of Cornwall）的收入。

報導指出，女王已下令職員在未來幾天內找出解決方法，包括未來這對夫妻接收的錢財，就算發展商業活動也會有所限制。一位匿名的人士就說，沒人想看到薩塞克斯公爵（Duchess of Sussex）的名號出現在一桶人造奶油上。

一些王室圈的消息人士透露，哈利與梅根讓女王別無選擇，只能對他們的多數要求點頭，才能避免一場「王室戰爭」。

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