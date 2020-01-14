打機時癲癇發作！玩家機警救援「7600公里外」報警救命

▲英國玩家Aidan Jackson癲癇發作獲救，接受媒體採訪時感謝幫助他的美國玩家Dia Lathora。（翻攝自sky news）

圖文／鏡週刊

一起吃雞的線上遊戲戰友，很有可能會變成你的救命恩人。

一月初，一位家住英國柴郡的17歲少年，因為癲癇發作失去意識；而線上與他一同遊戲、居在在美國德州的20歲少女，越洋求助英國警方，拯救了少年的性命。

根據BBC報導，英國少年Aidan Jackson過去有癲癇的紀錄，今年1月2日在臥房玩線上遊戲時，癲癇突然再度發作；而遊戲中的隊友Dia Lathora剛戴上耳機，從線上語音通話發現了不對勁。

「我聽到了疑似癲癇發作的聲音。」Lathora表示當時她非常憂心，因此不停透過耳機麥克風詢問Jackson的狀況，但並沒有任何回應。於是她先撥打了歐盟的緊急電話號碼，因為沒有回應，所以再撥打了非緊急通話，「它可以選擇跟真人通話.......我無法形容我按號碼的速度有多快，還好有人接聽了電話。」

由於Lathora沒有Jackson的電話，只有地址，因此她提供了地址給英國警方。警方也立刻派員前往Jackson家中查看。當時Jackson的父母都在樓下看電視，當警方敲門時，「他們說接到報案，這個地址有一位男性癲癇發作。」Jackson的母親回憶，「我們回答說我們沒有打電話給任何人，他們說電話是從美國打來的；我立刻去查看Aidan的狀況，發現他已經失去意識了。」

Jackson送醫後，第二日情況好轉，已經出院。Jackson母親表示非常感謝Lathora幫忙，「Dia有我們的地址卻沒有任何聯繫電話，她能從這麼遙遠的地方提供幫助，真的很令人驚訝。」英國柴郡跟美國德州相距4750英里（約7644公里），「對於Dia跟負責緊急救護人員所做的一切，我們非常感謝。」



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