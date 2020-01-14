海邊亂撿生鏽圓盤回家　發現是「未爆地雷」她驚呼：以為是骨董盤子

▲女子竟然把地雷當成骨董盤子帶回家。（圖／翻攝自Facebook／Jayne Wilson）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子在海邊散步時撿到一個古老的圓形物體，以為是骨董瓷器的她把東西帶回家好幾個月後，才發現撿到的竟然是二戰時期的未爆地雷，嚇得趕緊與當局聯繫，幸好在爆破專家抵達前也都沒有爆炸，順利讓驚魂事件落幕。

居住在佛州印度畔(Indian River Shores)的女子威爾森(Jayne Wilson)，去年4月在維羅海灘(Vero Beach)散步時，撿到了這個古老地雷，由於以為自己撿到的是來自沉沒西班牙船的骨董，便把地雷帶回家收藏。

未爆地雷擺在家中好幾個月的時間，威爾森直到上周二（7日）才意外發現真相，她在網路上看到一篇文章，當地一名男子因為發現地雷被報導，而對方所發現的東西竟然與自己一樣，朋友也擔心詢問她，「那是你放在客廳冰箱上的東西嗎？」

威爾森表示，「我一直以為那是盤子，我希望我能撿到盤子」，喜歡蒐集骨董的她，家中還擺了一些生鏽物品，其中包含一塊她希望是金幣的圓形小金屬片，但後來被證實只是一塊腐蝕的金屬片。

爆破專家8日來到威爾森家，已順利將地雷處理完成，由於當地在二戰時曾是訓練基地，許多民眾常會發現地雷。當局警告，任何人若在海岸發現疑似爆炸物，都應該立即離開地區並且報警，「大家必須非常小心，因為你永遠不知道爆炸物是否還是『活的』，隨時都有可能爆炸。」