被蚊子叮咬！他右邊蛋蛋竟生出堅硬「蛋殼」...醫一看驚呆

▲老翁因為被蚊子叮，導致陰囊感染，出現嚴重鈣化問題。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

印度有一名80歲老翁，在被蚊子叮咬後，因泌尿系統問題求醫。醫生檢查發現，老翁右邊睪丸腫成一大球，摸起來硬梆梆，明顯出現鈣化現象，導致右側睪丸宛如堅硬的「蛋殼」。

綜合外媒報導，印度這名80歲男子，因右邊睪丸嚴重腫大、硬如石頭就醫，醫生一看這罕見案例也覺得驚奇。醫院表示，該男子患有陰囊水腫（hydrocele），睾丸鞘膜內嚴重積液，加上長時間延誤就醫，發生嚴重鈣化現象，也就是血液中的鈣質，大量累積在睪丸中，導致睪丸摸起來硬梆梆，就像是堅固的「蛋殼」。

▲從斷層掃描顯示，患者右陰囊周圍出現鈣化。（圖／翻攝自《英國醫學期刊》）

這起病例，被收治該患者的印度勒克腦（Lucknow）喬治國王醫科大學（King George's Medical University）的醫生們，發表到《英國醫學期刊》上。研究團隊表示，陰囊水腫疾病，可能是由於陰囊感染所引起。

▲由蚊子叮咬所致的寄生蟲感染所引起，而使陰囊鈣化更是十分罕見。（圖／翻攝自《英國醫學期刊》）

而這名80歲案例，主要是由蚊子叮咬，導致寄生蟲感染所引起，但因此造成陰囊鈣化，就十分罕見了。研究團隊推測，老翁的右睪丸可能已經感染了很長一段時間，才會出現如此嚴重的鈣化問題，目前患者已接受排液手術，去除堆積在睪丸中的鈣質，而復原狀況如何，院方尚未透露。

更多 CTWANT 報導

【割陰人魔3】甜姐兒成2箱3袋 兇嫌詭笑抽事後菸

李榮浩菸蒂彈馬桶 下一秒「那邊」被燙傷…PO文討拍網笑噴

暗示婚變Angelababy？黃曉明鬆口：所有感情都會變