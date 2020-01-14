2兄弟憂「家庭問題太多」被送走　衝鄰居老師家狂刺整夜…她屍成蜂窩慘死！

▲白俄羅斯兩兄弟擔心被送走，竟殺害老師。（圖／翻攝自belsat.eu）

記者陳亭伃／綜合報導

白俄羅斯為歐洲最後一個保有死刑的國家，雖遭到國際人權組織不斷抨擊、周遭國家也諫言盡快廢除，然而白俄羅斯仍在公投時以高達8成民眾拒絕廢除死刑。如今一對兄弟因為在酒後殺害一名老師，並燒毀死者房屋，遭到判處死刑，就在國際輿論轟炸下，總統盧卡申科（Lukashenko）親自出面回應，該案件經過細部審查與陪審團討論，「2個敗類確實須要接受法律制裁」。

根據英國《太陽報》報導，19歲的柯斯特（Stanislaw Kostsew）與21歲的哥哥伊利亞（Illya）因為父母未盡到照顧責人，被死者向社福單位提報「需被特別關注」，兩兄弟擔心要被迫分離，案發當天喝了伏特加之後，跑到這名老師家虐毆，並且拿刀「整晚」狂刺，導致該名老師全身都是洞。

警方接獲報案後，抵達該名老師家，發現滿地的血跡，以及殘破不堪的遺體，循線逮捕到柯斯特、伊利亞兩兄弟，他們隨後也坦承犯案，並表示，老師在還有意識時，試圖求饒，但是已經喝醉的他們幾乎無法克制自己的行為。

法院開庭時，兄弟倆一度落淚求饒，希望可以得到死者家屬諒解，甚至表示「不知道自己當下到底發生什麼事」。死者母親維拉（Vera Gordievitch）表示，沒有任何可以再把女兒還給我。最高法院最後判決2名嫌犯死刑，隨即得到國際人權組織批評。

白俄羅斯為歐洲最後一個執行死刑的國家，並且一度提出廢死公投，但仍有超過8成的民眾贊成死刑。白俄羅斯總統盧卡申科更為此出面解釋，2名嫌犯的惡行經過嚴密的審判、調查，確定是罪刑重大的嫌犯，因此將不會改變最終判決結果。