蓬佩奧：美中第一階段貿易協議「公平對等」　將改善國人生活！

▲蓬佩奧認為美中第一階段貿易協議將會改善美國人民的生活。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴美東時間13日下午抵達華盛頓，預計15日簽署中美第一階段貿易協議。針對此協議，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日表示，美方已清楚說明，將會與中方進行一個公平且對等的貿易安排。

《美國之音》報導，蓬佩奧13日在胡佛研究所表示，美中將會有一個公平、對等的貿易安排，這項美中第一階段貿易協議將能改善美國公民的生活，同時提高國人的薪資，其中的條件對於雙方都有益處。就在雙方簽署協議之前，美國財政部13日還把中國移出匯率操縱國的名單，關係明顯回暖。

根據去年12月13日的協議內容，美國暫停對1600億美元的中國商品課徵新關稅，這個對中方的打擊原定在12月15日實施。中國則承諾，除了加強智慧財產權的保護，也同意未來兩年內購買2000億美元的美國產品。

華爾街日報此前指出，第一階段貿易協議簽署儀式預計美東時間15日上午在白宮舉行，估算會有200人出席，美國主要的貿易團體代表都會現身。

時隔5個月！美國移除中國「匯率操縱國標籤」 15日簽署第一階段協議