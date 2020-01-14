　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蓬佩奧：美中第一階段貿易協議「公平對等」　將改善國人生活！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲蓬佩奧認為美中第一階段貿易協議將會改善美國人民的生活。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴美東時間13日下午抵達華盛頓，預計15日簽署中美第一階段貿易協議。針對此協議，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日表示，美方已清楚說明，將會與中方進行一個公平且對等的貿易安排。

《美國之音》報導，蓬佩奧13日在胡佛研究所表示，美中將會有一個公平、對等的貿易安排，這項美中第一階段貿易協議將能改善美國公民的生活，同時提高國人的薪資，其中的條件對於雙方都有益處。就在雙方簽署協議之前，美國財政部13日還把中國移出匯率操縱國的名單，關係明顯回暖。

根據去年12月13日的協議內容，美國暫停對1600億美元的中國商品課徵新關稅，這個對中方的打擊原定在12月15日實施。中國則承諾，除了加強智慧財產權的保護，也同意未來兩年內購買2000億美元的美國產品。

華爾街日報此前指出，第一階段貿易協議簽署儀式預計美東時間15日上午在白宮舉行，估算會有200人出席，美國主要的貿易團體代表都會現身。

時隔5個月！美國移除中國「匯率操縱國標籤」　15日簽署第一階段協議

ET快訊
ET民調／78.2％民眾要吳敦義下台　敗選罪人前8名出爐
林俊傑爆曾追翁滋蔓「打賭一定追到手」！秘密情史曝
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利夫婦移居加拿大…杜魯道同意付3800萬安全費　網爆氣：一毛也不准給

門檻高！楊安澤民調未達標　民主黨第7輪初選辯論「全是白人」

打機時癲癇發作！玩家機警救援「7600公里外」報警救命

民主黨辯論前夕　桑德斯被爆曾對華倫說「女人無法獲勝」

伊朗示威者逼哈米尼下台拒散場　目擊者沿街喊叫「警察實彈轟我們！」

大四女留學生紐西蘭遭性侵「尋短未遂」！　校方開除她：沒告知有心理疾病

蓬佩奧：美中第一階段貿易協議「公平對等」　將改善國人生活！

裴洛西發聲明賀蔡英文連任　「台灣人鼓舞了熱愛自由的人」證明全世界都在看！

菲律賓火山「準噴發狀態」地震144次　撤2.4萬居民…遊客不走：人生難得一次

美中第一階段協議可止血　商會高層：第二階段會碰到更核心的問題

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

EXO Chen將和圈外女友結婚！　公司證實：新娘懷孕了

「國民姐夫」AKIRA率EXILE來台　林志玲送伴手禮還附手寫信超貼心～

願您們一路好走！殉職將士移柩　總統率眾致敬「民眾沿路緬懷」

基進黨3Q哥陳柏惟空降台中4個月　翻轉海線！打敗政治世家顏寬恒

特勤吳彥祖國安任務結束！　離開韓國瑜回歸保六...倒數計時

哈利夫婦移居加拿大…杜魯道同意付3800萬安全費　網爆氣：一毛也不准給

門檻高！楊安澤民調未達標　民主黨第7輪初選辯論「全是白人」

打機時癲癇發作！玩家機警救援「7600公里外」報警救命

民主黨辯論前夕　桑德斯被爆曾對華倫說「女人無法獲勝」

伊朗示威者逼哈米尼下台拒散場　目擊者沿街喊叫「警察實彈轟我們！」

大四女留學生紐西蘭遭性侵「尋短未遂」！　校方開除她：沒告知有心理疾病

蓬佩奧：美中第一階段貿易協議「公平對等」　將改善國人生活！

裴洛西發聲明賀蔡英文連任　「台灣人鼓舞了熱愛自由的人」證明全世界都在看！

菲律賓火山「準噴發狀態」地震144次　撤2.4萬居民…遊客不走：人生難得一次

美中第一階段協議可止血　商會高層：第二階段會碰到更核心的問題

翁滋蔓曾爆6男同時追「愛情滋潤變漂亮」　閃婚靠感覺：結婚一定公開

哈利夫婦移居加拿大…杜魯道同意付3800萬安全費　網爆氣：一毛也不准給

門檻高！楊安澤民調未達標　民主黨第7輪初選辯論「全是白人」

基進黨主席直播「揪3Q哥玩親親」　嗆時力＆民眾黨支持者：腦容量不高

ET民調／10位最適合擔任國民黨主席人選　朱立倫呼聲最高30.4%　蔣萬安第二

華聞快遞／2019年大陸汽車產銷年增率下降　產銷量繼續蟬聯全球第一

「終於可以好好睡一覺」！　特勤吳彥祖選後IG感性連發：感謝大家對我的欣賞

選後台股回歸基本面　富達投信：建議偏多操作、擇優佈局

中職／不簽複數年約　周思齊：不行就要離開

撤告也沒用！王婉諭接受道歉　「女網友仍需為不法言論負責」

國際熱門新聞

內褲塞襪「腫一包」！21歲女性侵50女生

即／女王同意哈利梅根加拿大生活

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

MLB證實太空人「出老千」重罰1.5億

臆測王室霸凌　威廉哈利聯合聲明

菲律賓火山爆發　灰雲伴末日閃電

澳洲最大野火　消防宣布：控制了

中國境外首例　泰國出現武漢肺炎

美國移除中國「匯率操縱國標籤」

菲律賓火山「準噴發狀態」2.4萬居民撤離

少年登山遇暴雪困30小時成功獲救

客：身上綁炸彈　亞航緊急迫降

媽上廁所被蛇咬傷　兒子拿刀大戰

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

更多熱門

相關新聞

中美貿易協議：中方2年內進口2000億美元產品

中美貿易協議：中方2年內進口2000億美元產品

據《福克斯新聞頻道》（Fox News）報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，美中計畫於本周簽署的第一階段貿易協議中，中國承諾每年採購價值400億至500億美元的美國農產品，2年內進口2000億美元的美國商品，「協議文本將於本周公布，我認為簽署當日，英文版也會同時發布。」

MLB證實太空人「出老千」重罰1.5億

MLB證實太空人「出老千」重罰1.5億

美國移除中國「匯率操縱國標籤」

美國移除中國「匯率操縱國標籤」

美利堅號兩棲突擊艦巡弋東海　F-35B上艦

美利堅號兩棲突擊艦巡弋東海　F-35B上艦

美國批准對新加坡軍售F-35B隱形戰機

美國批准對新加坡軍售F-35B隱形戰機

關鍵字：

蓬佩奧貿易戰中美貿易北美要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

翁滋蔓路邊噴慾火！闊少新歡激情動作片全被拍

韓國瑜慘敗…熊海靈酸年輕人！焦糖哥哥反擊嗆爆

即／力挺江啟臣　蔣萬安也辭中常委

嗆小燈泡媽還有2個小孩動手　PO文女抓到了

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

即／回應補助款去向　韓國瑜：一塊都不拿

蔡英文面前魔力轉圈圈！4憲兵列隊向後亂轉5秒

劉家昌爆韓國瑜慘敗內幕　點名2關鍵人物

內褲塞襪「腫一包」！21歲女性侵50女生

翁滋蔓被逼近胯下！闊少新歡超狂身價起底

王瑞德捐1000碗魯肉飯！慶祝韓回高雄

UA欠房東運！高雄左營店面遭大八餐飲拖累　3.36億被法拍

趙少康痛罵吳敦義：最不要臉的敗選聲明

林志玲閨蜜忌日前夕遭爆「死因不單純」！

新竹妹跨年醉倒遭性侵！聽到褲子拉鍊聲崩潰

更多

最夯影音

更多
遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受

遭網友恐嚇「還有2個小孩可OO」小燈泡媽怒告：沒有家長可忍受
慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

慶祝小英連任！豪發1萬2千份雞排　六都全拿得到...館長：拍成紀錄片

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

開嗆「還有2個小孩」小燈泡媽怒告 婦人遭法辦鞠躬道歉：沒那個意思

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

療癒實錄！超萌「睫角守宮脫皮」 撕下手皮秒吞掉...網：好像手套❤

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面