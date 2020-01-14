菲火山爆發居民急逃！數百動物被留下…渾身沾滿「火山灰+泥」

▲狗渾身沾滿火山泥。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓塔爾火山（Taal）12日噴發，大量火山灰覆蓋在周圍地區，引發的火山地震已經多達144次，當局已撤離附近至少2萬位居民。不過在撤離時，這些居民被禁止攜帶家中寵物，導致當地有許多「被遺留」的動物急需救援；菲律賓動物福利協會表示，還有許多狗被綁在住家內，他們只能先留下食物和水，希望民眾可以協助捐贈鐵鍊破壞剪，讓他們救出這些受困的狗。

▲▼菲律賓塔爾火山爆發，許多動物受困。（圖／路透）



菲律賓動物福利協會（PAWS）表示，他們在距火山逾30公里的塔利賽（Talisay）發現許多被主人留下的動物，包含狗、牛還有雞。而當地已經被火山灰覆蓋，加上降雨讓該地滿是泥濘，許多動物因吸入火山灰或缺少食物而死亡。PAWS說，當地許多居民會養狗來顧家，不過在撤離時卻將這些狗留下來，甚至沒有解開鍊子，「粗估當地約有數百隻動物被留了下來。」

▲菲律賓塔爾火山爆發，許多動物受困。（圖／達志影像／美聯社）



PAWS呼籲，民眾除了捐贈食物之外，還能捐贈籠子、鐵鍊破壞剪，或提供貨車讓他們救出這些動物。亞洲善待動物組織（PETA Asia）指出，火山周圍地區的所有動物都可能在災難中死亡，「所有居住在該地區的人都被命令撤離，無數的動物被留在了這裡，牠們面臨著火山灰墜落和火山噴發的危險。」