菲火山爆發居民急逃！數百動物被留下…渾身沾滿「火山灰+泥」

▲狗渾身沾滿火山泥。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

菲律賓塔爾火山(Taal)12日噴發,大量火山灰覆蓋在周圍地區,引發的火山地震已經多達144次,當局已撤離附近至少2萬位居民。不過在撤離時,這些居民被禁止攜帶家中寵物,導致當地有許多「被遺留」的動物急需救援;菲律賓動物福利協會表示,還有許多狗被綁在住家內,他們只能先留下食物和水,希望民眾可以協助捐贈鐵鍊破壞剪,讓他們救出這些受困的狗。

▲▼菲律賓塔爾火山爆發,許多動物受困。(圖/路透)



菲律賓動物福利協會(PAWS)表示,他們在距火山逾30公里的塔利賽(Talisay)發現許多被主人留下的動物,包含狗、牛還有雞。而當地已經被火山灰覆蓋,加上降雨讓該地滿是泥濘,許多動物因吸入火山灰或缺少食物而死亡。PAWS說,當地許多居民會養狗來顧家,不過在撤離時卻將這些狗留下來,甚至沒有解開鍊子,「粗估當地約有數百隻動物被留了下來。」

▲菲律賓塔爾火山爆發,許多動物受困。(圖/達志影像/美聯社)



PAWS呼籲,民眾除了捐贈食物之外,還能捐贈籠子、鐵鍊破壞剪,或提供貨車讓他們救出這些動物。亞洲善待動物組織(PETA Asia)指出,火山周圍地區的所有動物都可能在災難中死亡,「所有居住在該地區的人都被命令撤離,無數的動物被留在了這裡,牠們面臨著火山灰墜落和火山噴發的危險。」

LOOK: Dogs affected by the #TaalVolcano eruption were rescued by the group ‘Guardians of the Fur’ in Batangas. These dogs will be temporarily housed in the group’s shelter and can be contacted by their pet owners through this number: 09176380853 | via @kevinmanalo_ pic.twitter.com/BgGLbUKY7K