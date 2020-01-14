哈利夫婦移居加拿大…杜魯道同意付3800萬安全費　網爆氣：一毛也不准給

▲哈利夫婦移居加拿大的安全費用高達100萬英鎊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世13日同意哈利王子與梅根王妃，可以在過渡期往返英國與加拿大。據傳，加拿大總理杜魯道同意，哈利夫婦住在加拿大期間的安全費用，將由該國政府負擔，大約每年要100萬英鎊，引發民眾反彈，甚至揚言只要花到加拿大納稅人一毛錢，就會發起示威遊行。

英國女王在召開王室會議後表示，她「完全支持」哈利王子夫婦渴望新生活的心願，但仍希望他們繼續留在王室扮演全職角色，因此同意哈利夫婦在「過渡時期」內允許往返加拿大和英國居住。

《倫敦標準晚報》（The Evening Standard）指出，杜魯道（Justin Trudeau）曾私下同意，由該國將支付哈利夫婦停留在加拿大期間的安保費用；若以24小時全天候都須有安全人員推算，每年需要花費100萬英鎊（約台幣3862萬元）。而加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）對於杜魯道的說法存疑，並指政府尚未決定是否支付這筆費用。

加拿大納稅人聯合會（Canadian Taxpayers Federation）主任伍德里克（Aaron Wudrick）認為，指望加國政府欲以「王室訪問」的形式要求支付費用，是非常不合理的，「如果他們真的想讓加拿大成為第2個家，正確的做法應該是至少支付一部分的費用，而不是依賴納稅人替他們的生活提供資金。」

也有不少網友在推特指出，若需要支付任何費用來保護這對夫婦，他們就會發起示威遊行，「如果加拿大在哈利和梅根住在這裡的時候，哪怕只是給他們一分錢，我也會鬧翻天的」、「有什麼好決定的？納稅人不應該為這些被寵壞的孩子們掏腰包」、「哈利和梅根已經表示，不想依賴公共資金，為何杜魯道可以同意支付費用？」、「加拿大納稅人的一分錢也不能花在這些精英分子身上」。

►女王點頭了！ 同意哈利梅根「過渡時期」往返英國加拿大生活

►哈利宣布引退 加拿大人讚「獨立生活」！6成盼他接任新州長

►哈利梅根尋財路！註冊「王室商標」展商業版圖 網曝：這才是引退關鍵