川普再施壓！派代表團阻英國採用華為　直言：再用就是瘋了

▲川普派出代表團向強生施壓，要求英國禁用華為。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國預計在本周決定，是否繼續採用華為的5G設備。據了解，美國代表團在13日抵達倫敦後，再度向英國施壓，要求拒絕使用華為設備，因為此舉恐怕會威脅到共享的機密情報，「英國若決定使用華為的5G系統，那肯定是瘋了（madness）。」

由美國副國家安全顧問波廷格（Matt Pottinger）率領的代表團13日抵達英國，試圖說服英國停用華為設備。《衛報》指出，代表團拿出了一份極具「煽動性」的檔案，裡面提出新的證據，再次證明使用華為設備會造成的風險。代表團其中一位資深官員表示，美國國會已經要求，若是英國採用華為設備，就會針對雙方共享的情報進行評估。

英國情報機關軍情五處負責人帕克（Andrew Parker）12日則表示，沒有任何理由指出，使用華為設備會讓英美之間的情報共享出現問題；英國安全部門也多次向首相強生（Boris Johnson）掛保證，任何資安風險都是可以被控制的。

英國此前一再推遲做出是否禁用華為的決定，強生也曾表明，川普是一個很大的施壓來源。強生指出，「我不希望外資會對前來投資英國產生敵意，另一方面，我們也不能損害與五眼聯盟其他夥伴的合作關係。」他強調，以上會是英國在面對華為時，做決定的標準。