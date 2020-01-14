英女王聲明直呼「哈利梅根」不帶頭銜！　粉絲憂：恐被拔公爵身份

▲ 哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）8日宣布淡出王室，在白金漢宮投下震撼彈。女王伊莉莎白二世13日點頭同意哈利夫妻在過渡時期往返英國與加拿大，聲明卻打破傳統，直接寫上哈利與梅根的名字，而非他們的頭銜「薩塞克斯公爵及公爵夫人」，引發王室粉絲猜測，這對夫妻可能將被剝奪王室成員身份。

女王的聲明曝光後，網友紛紛留言表示，「有趣的是，女王稱他們為『哈利和梅根』，而不是薩塞克斯公爵及公爵夫人」、「他們必須放棄頭銜嗎？」、「女王過去提到他們時曾經不提頭銜嗎？」、「他們不配」、「這很驚人，但我認為女王想強調他們是一家人，她支持她的孫子和他的家人」、「以頭銜稱呼的話聽起來也太無情了」。王室評論家阿比特（Victoria Arbiter）在推特上則表示，「我確實覺得這很驚人，尤其這是一份由女王發出的聲明。」

8日發表爆炸性宣言以後，哈利13日首度與女王、父親與兄長見面。約2小時的會談後，哈利、威廉王子、查爾斯王儲被拍到分乘不同汽車離開。女王會後發表聲明宣布，針對哈利和他家人的未來進行非常有建設性的討論，完全支持哈利夫妻追求新生活的願望，「尊重且理解他們尋求更獨立的家庭生活，同時仍是我家庭中相當有價值的一部分。」

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。